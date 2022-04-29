29 апреля
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Экономика

Экономист объяснил, почему «советский» курс рубля выгоден России

Исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артем Тузов рассказал «Прайму», что для российской экономики сейчас было бы выгодно отказаться от плавающего курса рубля.

Деньги, рубли.
Деньги, рубли.
CC0

Тузов отметил, что необходимо отказаться от плавающего курса рубля к валютам, проводя вместо этого обмен по фиксированному курсу, как это было в советское время.

Он пояснил, что валютная ликвидность в России из-за санкций сейчас сильно ограничена. При этом есть стабильное предложение от экспортеров, обязанных продавать 80% валютной выручки, а также отсутствует стабильный спрос от импортеров, поскольку часть контрактов на поставки из США и ЕС разорваны.

«В результате предложение превышает спрос. А, например, Минфину выгоден сейчас низкий курс доллара, так как по внешним долгам идет оплата в рублях, по курсу валюты на дату оплаты. И чем ниже будет этот курс, тем лучше», — указал эксперт.

Тузов назвал и причину падения евро: потребители газа из ЕС должны платить за газ в рублях и по этой причине открывают счета в Газпромбанке, переводят туда евро, а Газпромбанк производит конвертацию евро в рубли — это создает переизбыток евро в экономике России и курс снижается.

Фактически, добавил аналитик, для экономики РФ сейчас выгоднее отказаться от плавающего курса рубля к валютам, чтобы обмен проходил по фиксированному ЦБ курсу.

Ранее аналитик Андрей Маслов рассказал, чем опасно укрепление рубля.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость