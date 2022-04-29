Экономист объяснил, почему «советский» курс рубля выгоден России

Исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артем Тузов рассказал « Прайму », что для российской экономики сейчас было бы выгодно отказаться от плавающего курса рубля.

Тузов отметил, что необходимо отказаться от плавающего курса рубля к валютам, проводя вместо этого обмен по фиксированному курсу, как это было в советское время.

Он пояснил, что валютная ликвидность в России из-за санкций сейчас сильно ограничена. При этом есть стабильное предложение от экспортеров, обязанных продавать 80% валютной выручки, а также отсутствует стабильный спрос от импортеров, поскольку часть контрактов на поставки из США и ЕС разорваны.

«В результате предложение превышает спрос. А, например, Минфину выгоден сейчас низкий курс доллара, так как по внешним долгам идет оплата в рублях, по курсу валюты на дату оплаты. И чем ниже будет этот курс, тем лучше», — указал эксперт.

Тузов назвал и причину падения евро: потребители газа из ЕС должны платить за газ в рублях и по этой причине открывают счета в Газпромбанке, переводят туда евро, а Газпромбанк производит конвертацию евро в рубли — это создает переизбыток евро в экономике России и курс снижается.

Фактически, добавил аналитик, для экономики РФ сейчас выгоднее отказаться от плавающего курса рубля к валютам, чтобы обмен проходил по фиксированному ЦБ курсу.

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