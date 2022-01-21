Эксперт объяснила, почему доллары лучше покупать в пятницу, а продавать в среду

Дубовик отметила, что во второй декаде месяца крупные компании выплачивают налоги и продают валюту, чтобы получить деньги для зарплат.
Финансисты и аналитики выделяют этот период времени как маркер купли-продажи валюты.
Кроме того, подчеркнула эксперт, в начале недели возобновляются межбанковские торги, влияющие на курс рубля к доллару.
К середине недели курс достигает пика — это лучший момент для продажи валюты.
«Во второй половине четверга и первой половине пятницы наблюдается снижение курса, и это — лучшее время для покупки валюты», — посоветовала Дубовик.
При покупке долларов необходимо обращать внимание на спред банка — разница между покупкой и продажей не должна превышать 2%.
Ранее россиянам назвали признаки, указывающие на скорый рост рубля.