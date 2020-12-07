Эксперты заявили о провале программы импортозамещения в России

В России заявили о провале программы импортозамещения продуктов, сообщает « Коммерсантъ » со ссылкой на исследование Национального рейтингового агентства (НРА).

После принятия стратегии импортозамещения в России, рассчитанной до 2020 года, на рынке пищевой продукции ее целей удалось достигнуть лишь частично, уверены эксперты.

Аналитики отмечают — существенно сократились только поставки импортного мяса — на 65%. Тем не менее это все же на 2,8 процентных пункта меньше, чем было закреплено в стратегии, принятой в 2014 году Дмитрием Медведевым после введения эмбарго на продукты из стран Евросоюза и других государств.

По некоторым направлениям специалисты зафиксировали полный провал — импорт овощей сократился всего на 27%, в то время как предусматривалось сокращение на 70,3%.

Аналитики рассказали, что на смену многим европейским поставщикам приходят экспортеры из других стран. При этом, по их мнению, речь не всегда идет о замещении, часто наблюдается реэкспорт запрещенных товаров из Европы, пишет Lenta.ru.

Так, некоторые эксперты считают, что такие страны, как Эквадор и Чили, зачастую перепродают европейские товары (рыбу и фрукты) на российском рынке.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что России необходимо развивать собственные производственные мощности, которые позволят снизить зависимость от импорта.

Продэмбарго

Ранее сообщалось, что российские потребители из-за продовольственных контрсанкций каждый год теряют по 445 млрд рублей в ценах 2013 года.

Согласно подсчетам, за последние пять лет ежегодные потери потребителей достигли 530 млрд рублей, а общие выгоды потребителей от импортозамещения составляют около 75 млрд рублей в год.