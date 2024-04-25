25 апреля
  • Хлеба и зрелищ
  • Лучший алтайский товар
  • Культпоход
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Экономика

Есть угроза: Путин убежден — при установлении ставки ЦБ учтет тенденцию инфляции

Центральный банк России в курсе тенденции на снижение инфляции, при установлении ключевой ставки и в ЦБ это учтут, пишет РБК.

Владимир Путин.
Владимир Путин.
kremlin.ru

Российский лидер постоянно общается с председателем Банка России Эльвирой Набиуллиной, и руководство регулятора считает, что угроза инфляции сохраняется.

"Мы видим, и Центральный банк, конечно, видит эти тенденции, направленные на снижение инфляции, хотя риски еще существуют, поэтому они ее и держат», — сказал российский лидер.

Ранее как защитить деньги от инфляции, рассказал экономист.

Для широких слоев населения банковский вклад станет лучшим защитников денег.

Отмечается, что обычно ставки по банковским депозитам ниже темпов инфляции. При этом бывают моменты, когда они превышают показатели.

На данный момент банки по краткосрочным депозитам дошли до 15%.

Также нужно различать банковский вклад и накопительный счет.

Банковский вклад делается на несколько месяцев. Если вы снимите деньги до истечения срока действия договора, то средства вам вернут, но проценты начислены не будут.

Когда вы кладете средства на накопительный счет, то может взять от туда в любой момент, главное не опускаться предела. Но банк может изменить ставку, если, например, резко упадет ключевая ставка.

Экономист заявил, что вкладывать деньги в золото или валюту — не самый удачный способ сохранить сбережения в текущее время.

Самое важное - в нашем Telegram-канале

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Все события
Что будет на фестивале «Гаражка»
Свидание за гончарным кругом
В музыкальном театре Барнаула прошел "Женский клуб"
Не пропустите Алтайскую неделю моды
Присоединяйтесь
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость