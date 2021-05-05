Федеральное министерство взыскало с алтайского фармпредприятия 9 млн рублей

Министерство науки и образования России не смогло отсудить у бийского предприятия «Алтайвитамины» всю бюджетную субсидию, выделенную на высокотехнологичный проект. Чиновники полагали, что предприятие не выполнило условия ее предоставления. Но «Алтайвитамины» доказали, что сделали почти все, о чем договаривались. Однако вернуть 9 млн рублей предприятию все же придется — если, конечно, решение вступит в силу.

Флюидные технологии

Фармкомпания из Бийска «Алтайвитамины» получила крупную субсидию из бюджета в размере 49,7 млн рублей в 2018 году.

По договору с Минобразования, деньги предназначались на создание высокотехнологичного производства «сальбутамола» в аэрозольной форме на основе энантиомерно чистой, микронизированной субстанции, получаемой с помощью флюидных технологий

При этом договор предусматривал выполнение ряда требований — проведение учеными АлтГУ и Института общей и неорганической химии исследовательских работ, привлечение к разработке конкретного количества молодых ученых, студентов и аспирантов и создание рабочих мест.

На предприятии «Алтайвитамины». Анна Зайкова.

Потребовали 50 млн рублей

В 2019 году чиновники проверили, как использованы деньги налогоплательщиков. И пришли к выводу: предприятие не выполнило всех обязательств.

Министерство расторгло с ним договор в одностороннем порядке и потребовало вернуть в федеральный бюджет всю сумму. Бийчане же на суде намеревались доказать, что требования о возврате необоснованные — и отчасти им это удалось.

На предприятии «Алтайвитамины». Дмитрий Никитин

Чиновники приняли

Во-первых, сообщили в фармкомпании, головным исполнителем проекта является АлтГУ, а «Алтайвитамины» выполняли только роль транзитного звена.

Во-вторых, большая часть обязательств выполнена и даже перевыполнена. Так, «Алтайвитамины» обязалось вложить собственные средства (не менее 100% от субсидии) — а вложили больше: 50,44 млн рублей.

Перевыполнены и обязательства по привлечению ученых, студентов и аспирантов, по созданию рабочих мест и увеличению доходов занятых в проекте специалистов.

В целом оба этапа завершены успешно, чиновники их приняли без вопросов и даже рекомендовали продолжать проект. Но затем случилось непредвиденное.

На предприятии «Алтайвитамины». Анна Зайкова.

Изменились законы

На третьей стадии проект был прекращен. Но — по объективным обстоятельствам. Уже после начала реализации изменилось федеральное законодательство.

Так, усложнилась госрегистрация фармпрепаратов. Производительность хроматографа не позволила выполнить новые требования по наработке образцов субстанции для проведения ее доклинических исследований.

И это невозможно было предусмотреть -хроматограф на момент покупки был самым производительным. К тому же на оборудовании такого класса и в России, и в мире еще никто не работал в промышленных масштабах.

А затем ввели обязательную маркировку препаратов, и на всех производственных линиях пришлось устанавливать оборудование. А это отняло большую часть денег, выделенных фармкомпанией на проект.

Арбитражный суд Алтайского края. altapress.ru

И обо всех этих трудностях в федеральном министерстве знали.

Суд согласился со всеми доводами фармкомпании, но решил, что деньги, выделенный на третий этап — 9,7 млн рублей, все же придется вернуть федеральному министерству. Несмотря на то, что его реализации помешали изменения в федеральном же законодательстве.

Решение опубликовано 23 апреля, информацию о подаче апелляционной жалобы пока нет.