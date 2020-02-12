Глава Минтруда предложил бедность поставить в угол «в наказание» за острость

Котяков отметил, что сложность в том, что проблема бедности в России носит комплексный характер.

«В первую очередь, это бедность. У нас достаточно высокий уровень бедности, который нужно на сегодняшний день ставить во главу угла всех основных наших направлений деятельности», — уверен Котяков.