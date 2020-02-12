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12 февраля
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Экономика

Глава Минтруда предложил бедность поставить в угол «в наказание» за острость

Министр труда и социальной защиты Антон Котяков, выступая на расширенном заседании комитета Совфеда по соцполитике, назвал наиболее острые проблемы в России, сообщает РИА «Новости».

Нищий.
Нищий.
Анна Зайкова.

Котяков отметил, что сложность в том, что проблема бедности в России носит комплексный характер.

«В первую очередь, это бедность. У нас достаточно высокий уровень бедности, который нужно на сегодняшний день ставить во главу угла всех основных наших направлений деятельности», — уверен Котяков.

Министр подчеркнул, что для решения проблемы бедности необходимо работать над повышением уровня доходов конкретных граждан.

Еще одной проблемой Котяков считает снижение рождаемости. Впрочем, это истекает из первой проблемы.

Креативные нищие.
Креативные нищие.
опубликовано на ha-ha.ru

Проблемы в цифрах и словах

В конце января вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что в России за чертой бедности живут около 18,5 млн человек, причем основная часть — порядка 70−80% - это семьи с детьми.

В декабре 2019 года министр экономического развития Максим Орешкин рассказал, что бедные россияне тормозят экономику, которую не могут разогнать национальные проекты.

Что касается рождаемости, то, согласно данным Росстата, естественная убыль населения за девять месяцев 2019 года составила 259,6 тыс. человек — самая рекордная за 11 лет.

Население России на начало 2020 года составит 146,741 млн человек, а через 16 лет уменьшится до 142,993 млн, следует из прогноза Росстата.

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