Глобальное досье: раскрыты офшоры глав государств, певицы и супермодели

Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) представил «досье Пандоры» — пакет документов, которые демонстрируют тесную связь тайных офшорных транзакций и глобальной политики в области финансов.

Выдержки из досье приводят ВВС и DW.

В документах фигурируют бывший премьер Великобритании Тони Блэр, президент Украины Владимир Зеленский, король Иордании Абдалла II ибн Хусейн, кенийский президент Ухуру Кениата, министры финансов Пакистана, Нидерландов, Бразилии, бывшие министры финансов Мальты и Франции и экс-глава Международного валютного фонда Доминик Стросс-Кан, а также влиятельные миллиардеры — все они связаны с компаниями, использующими налоговые гавани.

Президент Украины Зеленский якобы еще до вступления в должность владел долей в офшорной компании, зарегистрированной на Британских Виргинских островах. Но за месяц до победы на президентских выборах в апреле 2019 года Зеленский продал долю в компании Maltex как ее бенефициарный собственник своему другу и деловому партнеру Сергею Шефиру, ныне первому помощнику украинского президента, пишет «Росбалт».

Другой фигурант расследования — премьер-министр Чехии Андрей Бабиш. Согласно досье, в 2009 году Бабиш перевел $22 млн на счета ряда офшорных компаний, чтобы приобрести особняк с двумя бассейнами и кинотеатром в одной из горных деревень Французской Ривьеры.

Бывший премьер Великобритании Тони Блэр, как следует из досье, смог получить в собственность здание стоимостью $8,8 млн после того, как купили офшорную компанию, занимающуюся операциями с недвижимостью, у министра промышленности и туризма Бахрейна Зайеда бен Рашида Аз-Заяни. При этом оба уверяют, что не знают друг друга, отмечает СМИ.

Чемодан долларов. СС0

В 2019 году Федеральная налоговая служба (ФНС) получила данные о зарубежных активах россиян в 58 юрисдикциях, включая Британские Виргинские и Каймановы острова, Маврикий и другие офшоры и низконалоговые юрисдикции.

Ранее сообщалось, что в «панамском досье» нашли более 4 тысяч российских фирм, в том числе губернаторов и депутатов.

Начальник управления Росфинмониторинга по противодействию отмыванию доходов Виталий Андреев отметил, что многие выявленные офшорные компании связаны с «губернаторским, депутатским и министерским корпусом».

Самая популярная юрисдикция для регистрации офшорных компаний среди граждан России — Британские Виргинские острова (более 50% юрлиц), за ними — Панама и Багамские острова.

Деньги. Евро. pixabay.com.

Расследование

В расследовании участвовали более 600 журналистов из 150 медийных организаций. Они два года изучали 11,9 млн конфиденциальных документов, принадлежащих 14 фирмам, которые оказывают офшорные услуги по всему миру, создавая подставные компании для клиентов, желающих сохранить свою финансовую деятельность в тайне.

Журналисты выяснили — 35 бывших и нынешних мировых лидеров, а также 330 чиновников, занимающих государственные должности по всему миру, связаны с офшорными счетами или компаниями.

Шакира. открытые источники

Певица и супермодель

В списке фигурантов досье оказались лица, не связанные с политикой или бизнесом — в него попали колумбийская певица Шакира и немецкая супермодель Клаудия Шиффер.

Полный список влиятельных лиц, связанных с налоговыми гаванями или владеющих офшорными счетами, можно найти в базе данных ICIJ.