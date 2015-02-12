Госдума рассмотрит продление налога на вмененный доход, который не нравится Минфину

Депутаты Еврейской автономной области внесли в Госдуму законопроект, предусматривающий установление и использование субъектами малого и среднего бизнеса специальных режимов налогообложения, пишет « Парламентская газета ».

Речь идет о едином налоге на вмененный доход (ЕНВД). Напомним, ранее министр финансов Антон Силуанов заявлял, что возможность продления действия ЕНВД после 2020 года Минфином не рассматривается, так как бизнес часто использует его для уклонения от уплаты налогов.

Авторы внесенной в ГД инициативы отмечают, что на сегодняшний день ЕНВД занимает второе место по размеру налоговых поступлений в региональные бюджеты.

«Прекращение его действия с 2021 года приведет к возникновению выпадающих доходов бюджетов муниципальных районов и городских округов. Данный режим налогообложения востребован среди малого бизнеса. А его отмена для малого и среднего предпринимательства приведет к увеличению затрат бизнеса на ведение бухгалтерского и налогового учета», — уверены законодатели.

Предлагается отложить отмену ЕНВД на три года и продлить таким образом переходный период для доработки законодательной базы и механизмов налогообложения малого и среднего бизнеса, способствующих их развитию.

Принятие документа не потребует дополнительных финансовых затрат из федерального бюджета или изменений в законодательстве.

При этом парламентарии обращают внимание на то, что патентная система налогообложения, наиболее близкая по механизму применения к ЕНВД, имеет ряд несовершенств и требует доработки.

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Суть маневра Процесс постепенной отмены ЕНВД завершится к 1 января 2021 года, когда этот налоговый режим окончательно перестанет применяться на территории России. Инициатором отмены выступил Минфин. В ведомстве считают, что ЕНВД позволяет бизнесу чрезмерно оптимизировать налоговые платежи. В результате по итогам 2018 года (более свежих данных пока нет) от 2 млн плательщиков этого налога в бюджеты разных уровней поступило всего 65 млрд рублей. По прогнозам Минфина, вынужденный переход налогоплательщиков с ЕНВД на другие системы налогообложения повысит совокупный объем платежей вплоть до 5 трлн рублей в год.

Издержки и банальная невозможность

Как отмечает РБК, для бизнеса отмена ЕНВД связана с целым рядом неудобств и дополнительных расходов.

Так, с точки зрения предпринимателей, ЕНВД имеет существенные преимущества перед другими налоговыми режимами — общим (общая система налогообложения — ОСНО), упрощенным (УСН) и патентным (ПСН).

Среди главных достоинств ЕНВД — независимость размера налога от результатов финансово-хозяйственной деятельности, минимальные риски налоговых проверок, минимальная налоговая нагрузка, а также простота исчисления, уплаты и администрирования.

По мнению экспертов, основной рост издержек при переходе на другие системы налогообложения связан не столько с увеличением налоговых отчислений, сколько с дополнительными затратами на бухгалтерию.

Более того, переход на УСН и ПНС зачастую невозможен, поскольку государство все время сужает сферу применения этих режимов. Между тем, по мнению экспертов, такие нюансы Минфин не волнует.