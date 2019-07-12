Хроника краха. Как Алтайский край теряет крупные предприятия по выпуску хлеба, овощей и водки

За первые шесть месяцев 2019 года в Алтайском крае в кризисной ситуации оказалось три крупных предприятия. На двух из них — Иткульском спиртзаводе и Рубцовском хлебокомбинате — остановлено производство. А тепличный комбинат «Индустриальный» сократил весь персонал, последний день работы сотрудников — 15 августа. Каждое из этих предприятий производило продукцию, которой аграрному региону положено гордиться, но что-то пошло не так.

Altapress.ru по публикациям в СМИ восстановил цепочку негативных событий в каждой из трех историй (см. раздел «Хроника событий»), а также попросил прокомментировать ситуацию двух экспертов.

Один из них представил позицию региональной власти, а второй — взгляд со стороны бизнеса. Они рассказали о причинах, которые по их мнению привели предприятия к плачевной ситуации. И о том, есть ли, на их взгляд, шанс на спасение у двух заводов и тепличного комплекса.

Краткое содержание

Позиция власти: «Возникшие у них проблемы вызваны разными причинами» Прокомментировал Дмитрий Негреев, начальник департамента администрации губернатора и правительства Алтайского края по информационной политике

Дмитрий Негреев. politsib.ru

О причинах проблем спиртзавода и хлебокомбината

— «Иткульский спиртзавод» и «Рубцовский хлебокомбинат» — полностью частные предприятия, акции же «Индустриального» принадлежат Алтайскому краю. Возникшие у них проблемы вызваны абсолютно разными причинами.

Акционеры «Рубцовского хлебокомбината» приняли решение о закрытии предприятия. Насколько нам известно, собственники не сумели решить экономические и финансовые проблемы, которые копились у них много лет, не уделяли необходимого внимания маркетингу и эффективности реализации продукции.

«Иткульский спиртзавод» входит в известный холдинг «Кристалл-Лефортово» и выступил поручителем по его кредитам. Из-за невозврата кредитов головной компанией счета спиртзавода были арестованы банком, что привело к приостановке производства.

Хлеб. СС0

20 июня решением суда было введено внешнее наблюдение сроком на шесть месяцев. В то же время собственники продолжают вести переговоры с компанией Marussia Beverages об инвестировании в компанию и возобновлении производства на «Иткульском спиртзаводе».

Оценка действий руководства частных предприятий

У властей нет действенных инструментов для спасения таких неэффективных частных предприятий или предприятий, менеджмент либо учредители которых принимают необдуманные или неоправданно рискованные решения.

При этом акционеры и менеджеры, как правило, ситуацию комментируют скупо, публичных заявлений избегают, а иногда вообще не озвучивают свою позицию, и в итоге вопросы по деятельности их предприятий ставятся перед властями.

О причинах ситуации на тепличном комбинате «Индустриальный»

«Индустриальный», несмотря на проводившуюся модернизацию производства, много лет подряд работал в режиме планово-убыточного производства. Его деятельность, по сути, финансировалось поддержкой из краевого бюджета.

Урожай. Теплица. СС0

В 2018 году акции «Индустриального» уже выставлялись на торги, но покупателей не нашлось. Это и понятно — кто же будет за свои же деньги искать себе проблемы? В 2019 году положение предприятия продолжало усугубляться. Бюджет выделил ему в качестве господдержки еще более 240 млн рублей.

И в тоже время интерес частных компаний, которые хотели бы заниматься выращиванием овощей в закрытом грунте в Алтайском крае, к «Индустриальному» есть. Они готовы взять имущество в аренду и продолжить производственный процесс на существующих мощностях. Вопрос о будущем имущественного комплекса и о будущем акционерного общества как юридического лица будет рассмотрен на одном из ближайших заседаний правительства края.

О социальной ответственности

Первостепенная задача властей в таких ситуациях — сделать все необходимое для того, чтобы права сокращаемых работников были защищены, включая окончательный расчет по зарплате, по неиспользованным отпускам и тому подобное. Одновременно служба занятости занимается и будет заниматься вопросами их дальнейшего трудоустройства и, при необходимости, переобучением за счет государства.

Взгляд бизнеса: «Потерять спиртзавод в нашей стране надо умудриться» Прокомментировал Виталий Смокотин, гендиректор компании «Мартика»

Виталий Смокотин встретился с молодыми предпринимателями. Дмитрий Лямзин , altapress.ru

— В причинах, по которым эти три предприятия оказались в тяжелой ситуации, на мой сторонний взгляд, нет общего. Они в каждом случае индивидуальны. Единственное, что похоже — события произошли на фоне экономического спада в стране, я бы даже сказал стагнации. Мне кажется, в происходящем сейчас есть сходство с Великой депрессией в США.

О последствиях потери предприятий

Все три истории крайне негативны и для экономики Алтайского края, и для регионального бюджета и для граждан и для государства в целом. Никаких плюсов здесь нет совсем. Люди потеряли работу, быстро они ее, скорее всего, не найдут, им нужно будет выплачивать пособие по безработице. Налоговые отчисления от этих предприятий в бюджет прекратятся, и не понятно, смогут ли их как-то компенсировать другие участники рынка.

Снижение конкуренции тоже ничего хорошего не влечет за собой в долгосрочной перспективе, ведь компании, оставшиеся на рынке, становятся «более ленивыми», а значит, и слабыми. Новый сильный игрок со стороны победит их в два счета.

Если посмотреть на причины случившегося на каждом предприятии отдельно, то по поводу тепличного комбината «Индустриальный» я могу сказать, что негативно отношусь к государству как к собственнику. Государство собственник неэффективный — это доказано и историей, и экономикой. Предполагаю, что фундаментальная причина проблем комбината в этом.

Водки нет. Олег Богданов

О причинах кризиса на производствах

Что касается «Иткульского спиртзавода», то у меня сложилось впечатление (на основе того, что я читал и слышал) — у собственника была слишком рискованная финансовая стратегия. Пять-семь лет назад мы жили в иных экономических условиях, шел рост, и некоторым казалось, так будет всегда. Компании сильно рисковали, брали много кредитов, во всех отчетах уже «горела» условная красная лампочка, что дальше так нельзя, но на нее не обращали внимания. Какое-то время это «проходило», но не в текущей ситуации. Думаю, это одна из причин.

Либо изначально в этой компании могла быть высокорискованная финансовая стратегия. И то, что случилось, произошло бы и при более благоприятных внешних условиях.

«Рубцовский хлебокомбинат», опять же на основе того, что я о нем знаю из открытых источников, не выдержал конкуренцию. Не хватило компетенций в маркетинге, продажах, в жесточайших условиях, вот они и сошли с дистанции. Не смогли перестроиться и измениться.

Хлеб. СС0

Возможно, там требовалось и техническое перевооружение. Это ведь старый советский комбинат, такое имущество постоянно «просит» расходы на его содержание. Неверно выстроенная технология. Сейчас производство ушло вперед. Нужно было перевооружаться, менять технологию, перепозиционировать свой продукт.

Либо, если производить полностью натуральную продукцию, ее и нужно было так преподносить и продавать не в «Марии-Ра», а в магазинах с премиальным продуктом, развивать собственные киоски. Возможно, предприятие бы сжалось в 5−10 раз, но продолжило работать.

О шансах на спасение заводов и тепличного комбината

Потерять «Индустриальный» — это, на мой взгляд, преступление. Думаю, что предприятие можно сделать эффективным, если пересмотреть подходы к управлению, работу с затратами, организацию труда. Понимаю, что там высокие расходы на электроэнергию, но сейчас уже есть технологии, которые позволяют с этим работать.

Потерять спиртзавод в стране, где исторически пьют водку, это тоже надо умудриться. Это ведь «вечный бизнес». У меня нет слов по этому поводу. Нужно, чтобы пришел новый собственник, который бы через оздоровление вывел предприятие из кризиса.

На «Рубцовском хлебокомбинате», похоже, что люди уже опустили руки, им кажется, что все кругом виноваты, в такой ситуации вряд ли возможен позитивный исход.

Тепличный комбинат «Индустриальный»: хроника событий

Новые теплицы акционерного общества «Индустриальный» в Барнауле. Барнаульская сетевая компания.

История и показатели

«Наследник» предприятия, которое построили в поселке Власиха под Барнаулом в середине 1980-х годов. Сейчас 100% акций принадлежат Алтайскому краю в лице управления имущественных отношений.

Компания выращивала овощи, фрукты и продавала их. В 2019 году работало 561 сотрудник. В собственности у комплекса 67 зданий и 104 сооружения, 34 участка общей площадью 1,6 млн кв метров, согласно данным Алтайского фонда имущества.

Какие проблемы возникли

К 2018 году у комбината накопились значительные долги за электроэнергию и газ, которые «Барнаульская горэлектросеть» и газовики пыталась взыскать через суд. Однако иски были отозваны. Также у предприятия была заложенность по зарплате, и оно сократило производство овощей.

Власти решили приватизировать комбинат, и в марте выставили его на аукцион по стоимости 1,3 млрд рублей. Желающих его купить не нашлось.

В октябре уволился директор «Индустриального» Иван Зырянов, который возглавлял тепличный комплекс с 1996 года. Он выступал против приватизации. В ноябре краевые власти объявили, что передумали приватизировать комбинат.

В январе 2019 года на предприятии провели обыски сотрудники УБЭП. По данным некоторых СМИ, работников комплекса подозревали в коррупции при проведении тендеров.

В феврале Елена Зинкова, начальник краевого управления по имуществу, рассказала, что по ее информации, комбинат имеет убытки. И главным образом они связаны с высокой энергоемкостью производства.

В барнаульской теплице. Дмитрий Кудрявцев

Из-за чего случился кризис

Официальная версия событий выглядит так. С 2006 года комбинат потратил на плановую модернизацию производства более 900 млн рублей. Но из-за опережающего роста цен на энергоресурсы позитивные изменения были нивелированы.

Чтобы переломить ситуацию, в 2017 году «Индустриальный» начал новую инвестиционную программу. Планировалось, что за три года модернизируют 9 га старых теплиц и построят 4 га новых. Стоимость работ составляла более 1 млрд рублей.

Их часть предприятие выполнило. Однако дальнейшая реализация проекта оказалась под вопросом. В правительстве пришли к выводу, что «Индустриальному» попросту могут не выделить заемных средств из-за высокой закредитованности.

Негативно повлияло на отношения с банками и то, что комбинат решили приватизировать — возможная смена собственника стала дополнительным риском. В июне уведомления о сокращении получили все сотрудники комбината. Причина — ликвидация предприятия. Последний день их работы — 15 августа.

Возможный выход

В середине июня краевой минсельхоз заявил, что для «Индустриального» нашелся арендатор — «Тепличный комбинат «Толмачевский», входящий в холдинг «Горкунов». Договор с ним планируется заключить в середине июля.

«В последующие три года будет продолжена реконструкция мощностей для обеспечения эффективного производства. Это позволит произвести уже в 2020 году 9,4 тыс тонн овощей, а в 2021 году — не менее 11 тыс. тонн», — говорится в сообщении краевого минсельхоза.

«Иткульский спиртзавод»: хроника событий

«Иткульский спиртзавод» в Зональном районе Анна Зайкова

История и показатели

«Иткульский спиртзавод» основан в 1868 году. Группа компаний «Кристалл-Лефортово» приобрела предприятие в 2015 году, выкупив доли нескольких акционеров.

Чистая прибыль «Иткульского спиртзавода» завода в 2017 году уменьшилась на 34,4% — со 138 до 91 млн рублей. На заводе работало 456 человек.

«Иткульский спиртзавод» входил в число крупнейших налогоплательщиков Алтайского края. В региональном УФНС сообщили, что по итогам 2018 года собрали 1 млн акцизов, что на треть меньше, чем годом ранее. Ведомство связало это в первую очередь с ситуацией на «Иткуле».

Какие проблемы возникли

В 2018-м году убытки «Иткульского спиртзавода» составили 300,1 млн рублей — он не вышел в прибыль впервые за 10 лет.

Предприятие стало поручителем по кредитам «Кристалл-Лефортово» и связанного с ней юрлица «Щигры Главпродукт» (Курская область) на общую сумму до 1,2 млрд рублей. По одному из поручительств, привлеченному в «Промсвязьбанке» в 2013 году, Лефортовский районный суд Москвы уже взыскал солидарно с алтайского предприятия и Павла Сметаны (совладелец «Кристалл-Лефортово») 134 млн рублей.

После этого, весной 2019 года, возбуждено исполнительное производство и арестованы расчетные счета спиртзавода. У предприятия по собственным кредитам передано в залог имущество на сумму 585,6 млн рублей.

На апрель 2019 года (данные «СПАРК-Интерфакс») компания имела четыре договора залога со Сбербанком. По ним передано более 320 единиц технологического оборудования, 157 единиц прочего имущества, торгово-складское, котельное, измерительное, санитарно-техническое, компьютерное пожарно-охранное и другое оборудование, здания и сооружения завода на площади более 3 тыс. кв. метров, ограждение вокруг завода и другое.

«Иткульский спиртзавод» в Зональном районе Анна Зайкова

Из-за чего случился кризис

У собственника «Иткульского спиртзавода» группы «Кристалл-Лефортово» проблемы возникли еще несколько лет назад. В 2018 году стало известно, что она останавливает свои заводы в Самаре и Саранске, а в конце 2017 года — в Курской области. Тогда ее представители обещали, что производство будет продолжаться на «Иткульском спиртзаводе».

До этих событий произошел крах партнера группы по дистрибуции — компании «Статус групп». Ее долг перед «Кристалл-Лефортов» достиг 6 млрд рублей.

В начале 2018 года компании, входящие в группу, получили иски, общая сумма которых превысила 5,5 млрд рублей. Сейчас «Кристалл-Лефортово» проходит процедуру банкротства.

Возможный выход

В конце мая губернатор Виктор Томенко заявил, что рассматривается вопрос приобретения спиртзавода в краевую собственность.

Заинтересованность в объекте проявляла компания «Маруся Бевереджис РУС», для которой на «Иткульском спиртзаводе» производили водку на экспорт. По данным altapress.ru, инвестор внимательно следит за происходящим и рассматривает возможность покупки актива.

По словам начальника «Алтайпищепрома» Александра Большакова, «Иткульский спиртзавод» технически готов возобновить выпуск продукции в любой момент.

«Рубцовский хлебокомбинат»: хроника событий

Хлеб. УФСИН России по Алтайскому краю

История и показатели

Был одним из самых крупных хлебозаводов в Алтайском крае. Еще в 2011 году поставлял хлеб в Рубцовск и шесть соседних районов. Суточный объем производства тогда составлял: 10,5 тонны хлеба, 2,6 тонны булочных изделий, три тонны пряничных изделий, комбинат производил и другую продукцию.

В начале 2019 года на предприятии работало около 200 человек. По данным altapress.ru основной собственник предприятия — гендиректор Александр Шевченко. Хлебозавод работал в Рубцовске с 1959 года.

Какие проблемы возникли

К началу 2019 года на предприятии накопились значительные долги перед поставщиками — более 20 млн рублей, сообщил Александр Шевченко. Производственные мощности были загружены менее чем наполовину: по выпуску кондитерских изделий — на 18,9%, по выпуску хлеба — на 5,7%.

В феврале сотрудники завода устроили митинг и просили его не закрывать. Однако в конце июня все они получили уведомления о ликвидации завода. Производство остановлено полностью.

Хлеб. СС0

Из-за чего случился кризис

Предприятие производило продукцию по советским ГОСТам, цены на хлеб были выше, чем у других производителей, рассказал Александр Большаков, начальник Алтайпищепрома.

Снижать их, чтобы попасть в торговые сети, завод не захотел. К тому же маркетинг и продвижение не были выстроены совсем.

Потребление хлеба в Алтайском крае сокращается, его заменяет фастфуд — пицца, шаурма, пироги. К тому же с недавних пор «первую скрипку» на рынке стали играть небольшие пекарни, продукция которых более востребована у потребителя.

Возможный выход

Пока нет никакой информации о дальнейшей судьбе предприятия. В региональном правительстве заявили, что не занимаются «спасением неэффективных частных предприятий и бизнес-проектов».