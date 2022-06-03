3 июня
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Экономика

Более 3 млрд рублей кредита одобрили Алтайскому краю. На что они пойдут?

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко успешно защитил новую заявку на получение более 3 млрд дополнительных инфраструктурных кредитов, сообщили в краевом правительстве.

Деньги. Финансы.
Деньги. Финансы.
pexels.com

За счет дополнительных средств планируется три масштабных проекта:

  • строительство трехуровневой транспортной развязки на Змеиногорском тракте,
  • реконструкция водопроводных сетей в Центральном районе Барнаула,
  • строительство дороги по ул. Сергея Семенова в Барнауле.

Ранее Алтайский край получил такого рода кредитов на сумму более 9 млрд рублей. На эти деньги, в том числе, ведется реконструкция моста на Новом рынке.

21 апреля 2021 года в обращении к Федеральному собранию президент России Владимир Путин анонсировал выдачу инфраструктурных кредитов регионам на 15 лет под 3% годовых. На эти цели до конца 2023 года направят не менее 500 млрд рублей.

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