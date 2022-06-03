Более 3 млрд рублей кредита одобрили Алтайскому краю. На что они пойдут?

За счет дополнительных средств планируется три масштабных проекта:
- строительство трехуровневой транспортной развязки на Змеиногорском тракте,
- реконструкция водопроводных сетей в Центральном районе Барнаула,
- строительство дороги по ул. Сергея Семенова в Барнауле.
Ранее Алтайский край получил такого рода кредитов на сумму более 9 млрд рублей. На эти деньги, в том числе, ведется реконструкция моста на Новом рынке.
21 апреля 2021 года в обращении к Федеральному собранию президент России Владимир Путин анонсировал выдачу инфраструктурных кредитов регионам на 15 лет под 3% годовых. На эти цели до конца 2023 года направят не менее 500 млрд рублей.