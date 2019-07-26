Из-за претензий Китая на Алтае будут дополнительно проверять сельхозпродукцию на пестициды

В 2019 году Россельхознадзор будет выборочно исследовать партии сельхозпродукции, отправляемые на экспорт, на остатки пестицидов. Поводом для ужесточения стала громкая история с многократным применением «химии» на рапсе и мором пчел. В связи с участившимися претензиями со стороны Китая, прежние правила игры решено поменять. О том, как теперь будет работать эта система, экспортерам рассказали 25 июля на специальном совещании.

Почему Россельхознадзор решил ужесточить контроль?

Оказывается, как и чем обрабатываются алтайские поля, никто толком не знает. Много лет назад контроль за этим вопросом был жесточайшим: аграрии были обязаны предоставлять корректную информацию в крайсельхозуправление. За отказ — штраф.

По словам Константина Мешкова, замначальника отдела качества зерна алтайского Россельхознадзора, теперь в этом вопросе «джентльменские отношения» — аграрии направляют письма, что посевы чисты, проверяющим ничего не остается, как им верить. Таков закон.

На «Ребрихинском мелькомбинате» принимают зерно нового урожая Сергей Бутин

Эксперт отмечает, только 10% из обратившихся предоставляют протоколы расширенных исследований на пестициды. Остальные в лучшем случае проверяют по 4−5 позиций. Некоторые и вовсе пишут, что посевы совсем не обрабатывались. Хотя невооруженным взглядам на полях заметны следы опрыскивателей.

Судя по всему, кредит доверия со стороны контролеров в этом вопросе исчерпан.

Что теперь изменится?

В нынешнем году ведомство намерено провести дополнительные исследования зерна и масличных культур, отправляемых на экспорт. В Россельхознадзоре предлагает вести дела по-честному и подчеркивают: если нарушения будут обнаружены, заявитель лишится декларации соответствия и будет оштрафован. Сумма взысканий немаленькая и может составлять до 300 тыс рублей.

Правда, в этом вопросе есть одна загвоздка. Подавляющая часть алтайских экспортеров сами зерно и масличные не выращивают, а закупают продукцию на стороне. Сколько раз и чем были обработаны те или иные культуры, они могут знать только со слов поставщиков. А можно ли им верить?

Зерно. Урожай. СС0

Татьяна Ячменева, начальник производственно-технической лаборатории «Алейскзернопродукта», на этот вопрос ответила однозначно: «Все врут!». По ее словам, поставщики представляют справки о том, что посевы вообще ничем не обрабатывались. На деле же оказывается, все иначе.

Отвечать за такие огрехи приходится экспортерам.

Почему стали больше применять «химии»?

Ситуация с обработками полей в Алтайском крае в нынешнем году действительно усугубилась. Особенно это касается рапса.

Специалисты объясняют: резкое увеличение посевов этой культуры привело к всплеску вредителей, больше всего свирепствует капустная моль. Погодные условия жаркого лета ее жизнедеятельности только способствуют.

Анатолий Иванов, руководитель фермерского хозяйства из Косихинского района, рассказывает: моль настолько расплодилась, что уже оккупировала огороды селян. Чтобы победить вредителя на полях, количество обработок рапса пришлось увеличить до четырех. В предыдущие годы вполне можно было обойтись и двумя.

Рапс. СС0

По словам фермера, если использовать качественные препараты от проверенных фирм, особого вреда не будет. Другой вопрос — дешевая китайская «химия». Анатолий Иванов объясняет: сомнительные пестициды производители берут в долг под будущий урожай, не разбираясь в их составе.

Парадокс в том, что продать на экспорт рапс, обработанный этими препаратами, вряд ли удастся. Эксперты подчеркивают: китайские партнеры к вопросу качества подходят очень щепетильно. Им подавай все самое качественное.

Какие нововведения ожидают экспортеров?

В Россельхознадзоре подчеркивают: в Поднебесной не особо довольны той продукцией, что приходит из России. В этой связи, например, КНР перестала обновлять реестр поставщиков по ряду культур, тем самым по-сути обезопасив свой рынок.

По словам Вячеслава Сакова, начальника отдела карантинного фитосанитарного надзора Россельхознадзора по Алтайскому краю, в Китае открыто заявляют, что не уверены в российских компаниях и уровне контроля за ними. И, наверное, небезосновательно.

Рапс. СС0

Чтобы изменить данную ситуацию, ведомство решило провести масштабное анкетирование. В регионах будет собрана информация о хозяйствах, поставляющих продукцию на экспорт, их посевных площадях, количестве работников, регистрации и многом другом. Опросить своих контрагентов предстоит алтайским компаниям-экспортерам.

Дальше эта информация будет передана в Москву, а затем направлена в Китай на рассмотрение. Сроки анкетирования пока не называются, но в Россельхознадзоре подчеркивают, что провести его нужно как можно скорее. Уборка нового урожая, часть которого планируется отправить на экспорт, уже не за горами.