Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
26 июля 17°C

Из-за претензий Китая на Алтае будут дополнительно проверять сельхозпродукцию на пестициды

В 2019 году Россельхознадзор будет выборочно исследовать партии сельхозпродукции, отправляемые на экспорт, на остатки пестицидов. Поводом для ужесточения стала громкая история с многократным применением «химии» на рапсе и мором пчел. В связи с участившимися претензиями со стороны Китая, прежние правила игры решено поменять. О том, как теперь будет работать эта система, экспортерам рассказали 25 июля на специальном совещании.

Зерно. Урожай.
Зерно. Урожай.
СС0

Почему Россельхознадзор решил ужесточить контроль?

Оказывается, как и чем обрабатываются алтайские поля, никто толком не знает. Много лет назад контроль за этим вопросом был жесточайшим: аграрии были обязаны предоставлять корректную информацию в крайсельхозуправление. За отказ — штраф.

По словам Константина Мешкова, замначальника отдела качества зерна алтайского Россельхознадзора, теперь в этом вопросе «джентльменские отношения» — аграрии направляют письма, что посевы чисты, проверяющим ничего не остается, как им верить. Таков закон.

На &quot;Ребрихинском мелькомбинате&quot; принимают зерно нового урожая
На «Ребрихинском мелькомбинате» принимают зерно нового урожая
Сергей Бутин

Эксперт отмечает, только 10% из обратившихся предоставляют протоколы расширенных исследований на пестициды. Остальные в лучшем случае проверяют по 4−5 позиций. Некоторые и вовсе пишут, что посевы совсем не обрабатывались. Хотя невооруженным взглядам на полях заметны следы опрыскивателей.

Судя по всему, кредит доверия со стороны контролеров в этом вопросе исчерпан.

Что теперь изменится?

В нынешнем году ведомство намерено провести дополнительные исследования зерна и масличных культур, отправляемых на экспорт. В Россельхознадзоре предлагает вести дела по-честному и подчеркивают: если нарушения будут обнаружены, заявитель лишится декларации соответствия и будет оштрафован. Сумма взысканий немаленькая и может составлять до 300 тыс рублей.

Правда, в этом вопросе есть одна загвоздка. Подавляющая часть алтайских экспортеров сами зерно и масличные не выращивают, а закупают продукцию на стороне. Сколько раз и чем были обработаны те или иные культуры, они могут знать только со слов поставщиков. А можно ли им верить?

Зерно. Урожай.
Зерно. Урожай.
СС0

Татьяна Ячменева, начальник производственно-технической лаборатории «Алейскзернопродукта», на этот вопрос ответила однозначно: «Все врут!». По ее словам, поставщики представляют справки о том, что посевы вообще ничем не обрабатывались. На деле же оказывается, все иначе.

Отвечать за такие огрехи приходится экспортерам.

Почему стали больше применять «химии»?

Ситуация с обработками полей в Алтайском крае в нынешнем году действительно усугубилась. Особенно это касается рапса.

Специалисты объясняют: резкое увеличение посевов этой культуры привело к всплеску вредителей, больше всего свирепствует капустная моль. Погодные условия жаркого лета ее жизнедеятельности только способствуют.

Анатолий Иванов, руководитель фермерского хозяйства из Косихинского района, рассказывает: моль настолько расплодилась, что уже оккупировала огороды селян. Чтобы победить вредителя на полях, количество обработок рапса пришлось увеличить до четырех. В предыдущие годы вполне можно было обойтись и двумя.

Рапс.
Рапс.
СС0

По словам фермера, если использовать качественные препараты от проверенных фирм, особого вреда не будет. Другой вопрос — дешевая китайская «химия». Анатолий Иванов объясняет: сомнительные пестициды производители берут в долг под будущий урожай, не разбираясь в их составе.

Парадокс в том, что продать на экспорт рапс, обработанный этими препаратами, вряд ли удастся. Эксперты подчеркивают: китайские партнеры к вопросу качества подходят очень щепетильно. Им подавай все самое качественное.

Какие нововведения ожидают экспортеров?

В Россельхознадзоре подчеркивают: в Поднебесной не особо довольны той продукцией, что приходит из России. В этой связи, например, КНР перестала обновлять реестр поставщиков по ряду культур, тем самым по-сути обезопасив свой рынок.

По словам Вячеслава Сакова, начальника отдела карантинного фитосанитарного надзора Россельхознадзора по Алтайскому краю, в Китае открыто заявляют, что не уверены в российских компаниях и уровне контроля за ними. И, наверное, небезосновательно.

Рапс.
Рапс.
СС0

Чтобы изменить данную ситуацию, ведомство решило провести масштабное анкетирование. В регионах будет собрана информация о хозяйствах, поставляющих продукцию на экспорт, их посевных площадях, количестве работников, регистрации и многом другом. Опросить своих контрагентов предстоит алтайским компаниям-экспортерам.

Дальше эта информация будет передана в Москву, а затем направлена в Китай на рассмотрение. Сроки анкетирования пока не называются, но в Россельхознадзоре подчеркивают, что провести его нужно как можно скорее. Уборка нового урожая, часть которого планируется отправить на экспорт, уже не за горами.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Новости
Вся лента
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость