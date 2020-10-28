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28 октября 2°C
Экономика

Как известный магнат от мануфактуры организовал крушение бизнеса барнаульского конкурента 100 лет назад

О крахе крупного барнаульского торгового дома «С.Я. Яковлев и А.И. Поляков», произошедшего в 1914 году, много писала пресса тех лет. 100 лет спустя в наших СМИ стали появляться публикации, которые представляют эту трагическую историю в искаженном виде, считает Владимир Станченко-Ярославцев, правнук одного их его основателей — Степана Яковлева. «Мне хотелось бы вернуть незапятнанной память о прадеде Барнаулу — городу, который он так любил и о благе которого всегда печалился», — говорит он.

Дом С.Я.Яковлева. Современный вид.
Дом С.Я.Яковлева. Современный вид.
Altapress.ru

Результат его исторического расследования мы представляем читателям. Уникальность этой публикации — не только в том, что ее автор вместе с внуком тщательно изучил многочисленные архивные сведения.

Многое он узнал лично от вдовы Степана Яковлева — своей прабабушки. В качестве иллюстраций используются в том числе фотографии из семейного архива. Итак, слово автору.

Был успех. И вдруг крах

В мае 1913 года, когда товарищество внезапно приостановило расчеты с поставщиками, его основатели Степан Яковлев и Александр Поляков были известными в Барнауле и за его пределами людьми — они избирались гласными (депутатами) городской думы, входили в попечительские советы.

Универсам товарищества располагался в самом центре деловой жизни Барнаула — на пересечении Московского проспекта (ныне Ленинского) и ул. Петропавловской (ныне Ползунова). Такой же магазин был открыт в Новониколаевске, в Москве имелось представительство товарищества.

По заказу Яковлева в 1913 году возвели одну из красивейших в Барнауле построек XX века в стиле модерн — дом на пересечении улиц Горького, 30 и Короленко, 57.

Дом Степана Яковлева.
Дом Степана Яковлева.
Архив редакции.

Был успех. И вдруг — внезапный крах, банкротство. Как это могло случиться? В процессе работы над книгой «Степан Яковлевич Яковлев — барнаульский предприниматель» и после ее издания мне пришлось столкнуться с попытками представить товарищество в искаженном свете, а самих его руководителей в виде «лживых неудачников-махинаторов», проваливших свое дело. Пройти мимо такой фальсификации я не мог.

История дела

Сначала — немного об истории появления этого дела. Совсем еще молодого Степана Яковлева принял на работу в свою компанию в Екатеринбурге купец Александр Второв. Молодой человек начинал службу приказчиком, и купец всячески продвигал его, отмечая его незаурядные способности к управлению.

В Барнаул Яковлев прибыл по направлению Второва в 1894 году в качестве управляющего отделением торгового дома «А.Ф. Второв с С-ми». Но в 1906-м Второв-старший поручает общее руководство сибирскими филиалами фирмы сыну Николаю.

По рассказам моей прабабушки Евгении Васильевны Яковлевой, с новым руководителем Степан Яковлевич не сошелся, и в 1907 году покинул Второвых. Три года спустя вместе с купцом Александром Поляковым он учредил товарищество «С. Я. Яковлев и А. И. Поляков».

Евгения и Степан Яковлевы в Екатеринбурге, 1892 год.
Евгения и Степан Яковлевы в Екатеринбурге, 1892 год.
Семейный архив В.И. Станченко-Ярославцева,
Степан Яковлев. Барнаул, 1907 год.
Степан Яковлев. Барнаул, 1907 год.
Из семейного архива В.И. Станченко-Ярославцева.
Евгения Яковлева с сыном Николаем, 1912 год.
Евгения Яковлева с сыном Николаем, 1912 год.
Из семейного архива В.И. Станченко-Ярославцева.
Екатерина Яковлева с дочерью Марочкой, внучкой Степана Яковлева. Барнаул, 1919 год.
Екатерина Яковлева с дочерью Марочкой, внучкой Степана Яковлева. Барнаул, 1919 год.
Из семейного архива В.И. Станченко-Ярославцева.

Наработанная репутация

Степан Яковлевич взялся за дело, основываясь на многолетнем опыте работы у Второвых и знании особенностей Барнаула. Товарищество они создали не на пустом месте — несколько лет на Базарной площади работал их магазин, на базе которого и готовилось расширение дела.

К тому же у Степана Яковлевича были наработаны двусторонние отношения с производителями и поставщиками. Рейтинг доверия к нему, как к человеку глубоко порядочному и несомненному профессионалу, был очень высок.

Более 200 компаний поставляли в универсамы Яковлева-Полякова товары в кредит, и повода сомневаться в возможности товарищества вовремя расплачиваться у них не было.

К сожалению, многое из того, что писала пресса того времени о проблемах, приведших к банкротству, искажало истинное положение дел. И перекочевало в досужие вымыслы некоторых исследователей и журналистов уже в наше время.

Здание, где располагался магазин Яковлева-Полякова - на пересечении ул. Петропавловской (Ползунова) и Московского проспекта (Ленинского).
Здание, где располагался магазин Яковлева-Полякова — на пересечении ул. Петропавловской (Ползунова) и Московского проспекта (Ленинского).
В.И. Станченко-Ярославцев.

Версия барнаульского историка

В Интернете я натолкнулся на интервью барнаульского историка, данное им в апреле 2012 года телеканалу «Катунь-24″. Вот как он представил причины крушения дела.

„Со зданием, на втором этаже которого располагалась городская дума, а на первом — магазин Полякова-Яковлева, связана почти криминальная история. Все началось с того, что купцы Поляков и Яковлев решили открыть магазин, в котором народ мог приобрести любой товар. Своих денег у Полякова и Яковлева не было. Но они быстро нашли выход из положения: взяли в долг у банка“, — рассказал историк.

Выгодное местоположение нового магазина позволяло предпринимателям быстро привлечь нужную аудиторию, и вскоре купцы начали отдавать долги, продолжает историк.

Барнаул в начале XX века
Барнаул в начале XX века
retro. moi-barnaul.ru

Но грянула русско-японская война. Спрос на товары резко упал. Дела у Полякова и Яковлева пошли не очень хорошо… Банки наседали, а прибыли у купцов все не было.

И тогда они придумали схему, как обмануть кредиторов. Все имеющееся имущество Поляков и Яковлев переписали на своих родственников. А затем по договоренности с ними выкупили его, но по завышенным в несколько раз ценам, — утверждает он.

Затем, по версии ученого, с этими фиктивными документами предприниматели явились в банк, который незамедлительно перекредитовал их.

Обман позволил бизнесменам жить на широкую ногу. В 1914 году над купцами начался судебный процесс, длившийся два года. В его ходе горе-предпринимателей признали банкротами. Все их имущество распродали с торгов. А самих мошенников выдворили из города. И в годы Гражданской войны они пропали», — утверждал историк.

Барнаул в начале XX века
Барнаул в начале XX века
retro. moi-barnaul.ru

Это просто инсинуация

Вышеизложенный текст можно рассматривать только как инсинуацию — настолько много в нем путаницы.

Степан Яковлев никогда не был купцом, в отличие от своего партнера Александра Полякова. Яковлев был инициатором и фактическим руководителем товарищества. В приведенном тексте фамилии компаньонов умышленно переставлены в обратном порядке.

Универсам в Барнауле появился и действовал с 1910 по 1914 годы на пересечении ул Петропавловской и Московского проспекта. Городская управа была отдельным зданием (пересечение с Большой Тобольской).

Их объединили благодаря усилиям архитектора Ивана Носовича только в 1916 году, но вплоть до 1923 года универмаг формально был в законной аренде у Яковлева-Полякова.

Здание городской управы (думы), объединенное с магазином Яковлева-Полякова.
Здание городской управы (думы), объединенное с магазином Яковлева-Полякова.
Altapress.ru

Надстройка второго этажа универмага в 2011 году производилась частично с участием городской управы, так как в это время уже планировалось объединение зданий.

Первое же, одноэтажное, здание магазина строилось не на займы банка, а на сбережения Полякова. Расширение торговых площадей стало возможным благодаря получению хорошей прибыли.

Путаница в хронологии вообще вызывает недоумение. Русско-японская война (1904−1905 годы) не могла иметь к товариществу (1910−1914 годы) отношения. А изгнание мошенников из города — это вообще чудовищная ложь, но на этом остановлюсь ниже.

Дом С.Я.Яковлева. Современный вид.
Дом С.Я.Яковлева. Современный вид.
Altapress.ru

Очередная инсинуация: нежелание товарищества платить по долгам

22 февраля 2018 года на сайте «шишковки» в разделе «Клуб истории «Связь времен» появился еще один текст, тоже компрометирующий основателей торгового дома.

«В номере «Жизни Алтая» за 19 февраля 1917 года мы снова видим знакомые фамилии: в модно-галантерейном магазине бывшемъ Т-ва «С. Я. Яковлева и А. И. Полякова» «Все отделы пополнены: не только шляпы (и фуражки), но и белье дамское и мужское, шитье по батисту, разная лента и прочая, и прочая».

Кстати, а почему «бывшемъ»? Да обанкротилось товарищество еще в 1913 году. Путем сложного мухлежа активы были переведены на родственников вновь образованной фирме «Торговый дом Е. Яковлева, В. Волкова, Т. Полякова и Ко», — пишет автор.

Автор заметки утверждает: торговый дом «Яковлев и Поляков» передал свое имущество родственникам и прекратил платежи по долгам фирмы. Новая же фирма стала прибегать к постоянным распродажам — якобы для того, чтобы избежать уплаты долга.

«В июне 1913 года на имущество товарищества был наложен арест, а учредители были отданы под суд. Кстати, в поведении Яковлева было немало авантюризма. Об этом, например, свидетельствовало строительство им большого помпезного особняка за счет средств торгового дома, перенесение им в 1913 году правления торгового дома из Барнаула в Москву, что также требовало немало денег», — продолжает автор заметки.

Улица Льва Толстого в Барнауле, начало XX века.
Улица Льва Толстого в Барнауле, начало XX века.
retro. moi-barnaul.ru

Авантюризм здесь ни при чем

Расхожее обвинение Степана Яковлева в «авантюризме» сводится к «чрезмерным» затратам на строительство «помпезного» особняка для личного пользования и переносу правления в Москву, что якобы стоило денег. Эти утверждения лишены всяких оснований.

Во-первых, дом Яковлева строился на его личные доходы, предусмотренные уставом товарищества. Во-вторых, его внутренняя планировка предусматривала как жилые помещения, так и торгово-представительские площади.

Что до открытия представительства в Москве, то речь шла о простой целесообразности. Товарищество вело дела с компаниями Московского региона, многие вопросы необходимо было решать на месте.

Вообще же элемент авантюризма в бизнесе присутствует всегда. Но давайте подумаем: смог бы Яковлев добиться согласия на представительство интересов почти 250 компаний-поставщиков на одном авантюризме?

На самом деле разгром товарищества был делом рук лично Николая Второва. Вот как это было.

Бывший магазин торгового дома &quot;Второв с сыновьями&quot;. Ул. Льва Толстого, 32.
Бывший магазин торгового дома «Второв с сыновьями». Ул. Льва Толстого, 32.
Altapress.ru

Николай Второв начинает наступление

Итак, Яковлев уходит от Второвых и открывает свое дело. Николай Второв, руководивший филиалами фирмы в Сибири, отнесся к этому негативно, но терпимо.

Когда же фирма их бывшего служащего набрала обороты, а его отец Александр Второв, благоволивший к Яковлеву, ушел из жизни (1911 год), начал наступление, доставляя товариществу немало хлопот.

Возможности для этого у Николая Второва были широчайшие. К 1913 году он в том или ином качестве соучаствовал в управлении делами ведущих производителей мануфактуры России и мог оказывать влияние на их торговую и финансовую политику. И, как объяснял сам Яковлев, некоторым фирмам Второв-младший вообще запрещал поставлять ему товары в кредит.

«Степан Яковлевич понимал, — рассказывала прабабушка, — что он (Николай Второв. — Прим Altapress.ru) будет чинить всяческие препятствия. В процессе раскручивания дела он не раз сталкивался с этим, но ему удавалось избежать нежелательных последствий. А вот в 1913 году положение резко поменялось к худшему».

Поставил цель уничтожить товарищество

Николай Второв боялся конкуренции. И это вполне объяснимо: товарищество открывало двери барнаульского округа крупным и многочисленным компаниям московского региона.

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Жизнь

И он не только поставил цель уничтожить товарищество — о том, что у него была личная неприязнь к Яковлеву, рассказывала мне и двоюродная бабушка Мария Степановна (младшая дочь Яковлевых).

Возможно, это была ненависть к управляющему и месть осмелившемуся замахнуться на равное положение с бывшим патроном. А может быть, и нечто большее, о чем мы уже никогда не узнаем.

Так или иначе — шанс добиться цели появился у Второва в 1913 году, когда товарищество Яковлева-Полякова приостановило расчеты с поставщиками. Трудности были временными, и связаны они были с экономическим спадом и падением покупательной способности населения.

Второв этим шансом не замедлил воспользоваться.

1 мая 1917 года. Митинг на Соборной площади (пл. Свободы). Последний день до пожара.
1 мая 1917 года. Митинг на Соборной площади (пл. Свободы). Последний день до пожара.
Facebook Елены Огневой.

Второв начинает скупку векселей

Май 1913 года. В кассе товарищества «Яковлева-Полякова» не хватает наличности, чтобы рассчитываться с поставщиками. Яковлев договаривается с банком об увеличении ему кредита до 75 тыс. рублей — это могло бы если не спасти положение, то существенно укрепить его.

Но разрешение местному отделению банка в Барнауле увеличить кредит товариществу по каким-то странным причинам задержалось в пути. Каких-либо уточнений по этому поводу сейчас сделать невозможно, хотя, по утверждению прабабушки, «все это было подстроено Второвым».

Тем временем Николай Второв уже в мае начинает скупать векселя товарищества. Причем платит за них дороже номинальной стоимости — с тем расчетом, чтобы побольше приобрести и предъявить к оплате неподъемную для товарищества сумму.

Улица Ползунова. На переднем плане - дом купца Морозова.
Улица Ползунова. На переднем плане — дом купца Морозова.
Facebook «Купеческий квартал».

Как российские купцы финансировали свою деятельность

В начале XX века банки выдавали купечеству кредиты под залог векселей. Гарантом выступала репутация самого купца — не только того, кто давал вексель, но и векселеполучателя, рассказывала Татьяна Бочарова, соавтор монографии «Банковское дело на Алтае».

При отделении госбанка действовали учетно-ссудные комитеты, в которые включали управляющего банком, контролера и представителей торговых округов. Решение принималось персонально по каждому купцу.

Все члены комитета знали, как у кого идут дела, какие у них обороты, и в соответствии с этим комитет принимал решение об открытии вексельного кредита на такую-то сумму. В рамках этого лимита векселя могли приниматься к учету, погашаться и неоднократно предоставляться снова.

Барнаул. Соборная площадь. Начало XX века.
Барнаул. Соборная площадь. Начало XX века.
АП.

Яковлев создает новое товарищество

Степан Яковлевич, предвидя неизбежный арест имущества товарищества за неуплату долгов, чтобы спасти товар и не подвести московских и иностранных партнеров, в срочном порядке создает новое товарищество «Е. Яковлева, В. Волков, Т. Полякова и Ко».

Его возглавляет супруга Яковлева Евгения Васильевна. Фигурируют в нем также его племянник Волков и мать Александра Полякова.

Новому товариществу передают все права на активы компании Яковлева — Полякова, после чего оно начинает продажу и погашение долгов перед поставщиками. Закон здесь нарушен не был — такой прием часто использовался купечеством в форс-мажорной ситуации.

Большая Тобольская со стороны Московского проспекта.
Большая Тобольская со стороны Московского проспекта.
pastvu.com

Яковлев гасит долги

В такие моменты любое торговое предприятие, желающее продолжать работу и сохранить доброе имя, ведет переговоры об условиях расчетов. Это и сделал Степан Яковлевич.

В июне 1913 года он приезжает в Москву, где подробно информирует партнеров о положении дел в Барнауле. Огромное большинство поставщиков принимают условия расчетов через вновь созданное товарищество «Волков, Яковлева и Полякова».

Более того, кредиторы соглашаются на продолжительную рассрочку или получение с продажи товаров по 50−60% от цены. К концу 1913 года, как теперь известно, значительная часть долгов товарищества была погашена.

В госархиве Москвы я нашел подтверждение этому — один из кредиторов товарищества Кухтерин сообщил, что к концу 1913 года долги «в большей части уменьшились вследствие уплаты наличными и векселями торгового дома «Яковлева, Волков, Полякова».

Иначе говоря, новое товарищество создали не для того, чтобы избежать уплаты долгов (как полагал автор заметки на сайте «шишковки»), а ровно наоборот: чтобы рассчитаться с кредиторами.

Бывшее здание Барнаульской городской Думы, построенно в 1914-1916 гг. (пр. Ленина, 4)
Бывшее здание Барнаульской городской Думы, построенно в 1914—1916 гг. (пр. Ленина, 4)
городской архив

«Он издевался и терзал душу»

Но план Второва начал работать. Скупив векселя, он требует от Яковлева полного расчета по ним. Тому приходилось собирать деньги и платить.

Второв подводит к нему все новых и новых кредиторов в том числе и якобы сторонних покупателей векселей, которые тоже предъявляют претензии и требуют оплатить их полным рублем. Процесс этот становился нескончаемым до утраты товариществом платежеспособности.

«Он издевался надо мной, он терзал мою душу, но он же издевался и над теми немногими кредиторами, которые ему поверили свои претензии. Он же обещал им 60 копеек на словах, а с меня требовал рубль. Он нажиться хотел на нашем несчастье и на доверии к нему — Второву — некоторых доверчивых кредиторов», — описывал эту трагическую ситуацию сам Степан Яковлевич в 1915 году.

Вексель, 1917 год.
Вексель, 1917 год.
www.anumis.ru

Подал заявление о банкротстве

Тем временем в январе 1914 года начинается новый этап наступления Второва на товарищество «Яковлева-Полякова» — он делает все, чтобы уничтожить этот бизнес. Его личный представитель присяжный поверенный Николай Бончковский подал в Окружной суд прошение о признании товарищества «Яковлев и Поляков» несостоятельным.

Он действует от имени 14 компаний во главе с товариществом ситцевой мануфактуры Альберта Гюбнера (которую к тому времени уже контролировал Второв). Озвученная на заседании суда сумма долга превысила 100 тыс. рублей. Как утверждал Бончковский, «товарищество «Яковлева-Полякова» не имеет средств для удовлетворения кредиторов».

Однако представитель Яковлева с этим совершенно не согласен. По его словам, имущества у товарищества более чем достаточно на покрытие всех претензий кредиторов. Поэтому и говорить о несостоятельности товарищества преждевременно.

Барнаул в начале XX века
Барнаул в начале XX века
retro. moi-barnaul.ru

Истинная причина спешки

Бончковский не останавливается. Он утверждает, что реальная цена недвижимости намного ниже, чем указана в документах. Юридически обоснованного подтверждения этому у него не было, он лишь демагогически опровергает доводы противоположной стороны.

На самом деле вопрос о стоимости недвижимости товарищества Яковлева-Полякова требовал экспертной оценки. Но Бончковский заявил, что «…обращение взысканий на недвижимость задержит объявление несостоятельности и даст время распродать товары».

Вот и все. Вот, на самом деле, в чем истинная причина спешки этой группы кредиторов, а точнее Николая Второва. Если процесс затянется, Яковлев выиграет время и докажет свою способность рассчитаться по долгам.

К сожалению, суд пошел на поводу у Бончковского-Второва и объявил товарищество «несостоятельным должником по торговле».

В музее банковского дела в доме Яковлева.
В музее банковского дела в доме Яковлева.
cbr.ru

Источник версии краевого телевидения

Выступления Бончковского на суде делают понятным, откуда пошли разговоры о «махинаторах». Он заявил, будто бы Яковлев воплотил в жизнь давно вынашиваемый преступный замысел.

Не имея на то никаких оснований (финансов, недвижимости), ввел в заблуждение более 200 компаний-доверителей и, «выкачал из них» 1,5 млн рублей, чтобы обеспечить товаром своих родственников. Для этого он якобы и прекратил платежи, а все активы перевел на подставную компанию.

Именно эту версию, высказанную представителем Второва и полностью несостоятельную, взяли на вооружение «борцы с коррупцией» с алтайского телевидения 100 лет спустя.

Барнаул в начале XX века
Барнаул в начале XX века
retro. moi-barnaul.ru

Как пошло банкротство

Согласно закону Российской империи, у несостоятельной компании отчуждалось имущество.

Оно переходило во временное управление присяжного попечителя, а затем передавалось конкурсному управлению, которое занималось продажей. Попечителем назначили все того же Бончковского.

Однако товар и недвижимость предприятия Яковлева-Полякова к тому времени находились во владении нового товарищества.

Бончковский подает ходатайство в Окружной суд о предъявлении иска уже к этому товариществу. И суд его удовлетворяет, несмотря на протесты московских компаний, довольных сотрудничеством с товариществом «Яковлевой и Ко».

Музей истории банковского дела в доме Яковлева. Машинка для счета монет.
Музей истории банковского дела в доме Яковлева. Машинка для счета монет.
cbr.ru

Требуют взять под стражу

Начинается опись товаров, Яковлева и Полякова допрашивают. От них требуют торговые книги, Яковлев отказывается их предъявлять.

Он борется за то, чтобы в состав конкурсного управления вошли не только сторонники Второва, но и другие кредиторы. Хлопочет о том, чтобы конкурсное управление перенесли в Москву.

Тогда Бончковский и Второв, заручившись поддержкой 51 компании, требуют в суде взять под стражу Яковлева и его компаньона — якобы они мешают работе. В действительности их не устраивало то, что новое товарищество продолжало работать, гасить долги, а также контакт Яковлева с другими кредиторами.

«Легко изобразить их изгнанными»

К чести суда Барнаула, он не нашел оснований для ареста. Но Второв не остановился — он получил согласие на взятие их под стражу в Омской судебной палате 15 декабря 1914 года.

Бывшее здание Барнаульского окружного суда, ул. Л. Толстого, 2. Сейчас здесь ГМИЛИКА.
Бывшее здание Барнаульского окружного суда, ул. Л. Толстого, 2. Сейчас здесь ГМИЛИКА.
Анна Зайкова.

Суд Барнаула вынужден был подчиниться вышестоящей инстанции, и известил полицию о необходимости задержания Яковлева и Полякова. Но оба они все же остаются на свободе — полиция делает вид, что не может их найти.

«Я скрываюсь не от вас, а от Второва и его друзей, — объяснял своим кредиторам сам Степан Яковлевич. — Они меня ловят как зверя, как своего злейшего врага. Я им нужен не для помощи, а для потехи, для издевательства».

В конце апреля 1915 предприниматели покидают Барнаул. Историк-сочинитель наших дней поспешил изобразить их исчезновение как изгнание и оставить за ними запутанный криминальный след.

А ведь прилагать особых стараний, чтобы узнать правду, историку не потребовалось бы — нужно было только пролистать «Жизнь Алтая» за 1915−1917 годы и досмотреть дело о банкротстве в архиве до конца.

Здесь располагались магазин товарищества С.Я. Яковлева и А.И. Полякова (слева) и городская управа (справа).
Здесь располагались магазин товарищества С.Я. Яковлева и А.И. Полякова (слева) и городская управа (справа).
Altapress.ru

Работали исключительно в интересах Второва

Между тем, в Благовещенске, где укрывались беглецы, Яковлев и Поляков через Иркутскую судебную палату добились отмены решения Омской палаты об их аресте.

Более того, наладив прямую связь с кредиторами товарищества через своего адвоката в Москве, они убедили коммерческий суд свернуть деятельность конкурсного управления в Барнауле и перенести его в Москву.

Ведь конкурсное управление шло исключительно в интересах Второва: доходы от продажи товаров распределялась в пользу компаний из его группы.

«Как пред Богом заявляю вам, что не я виноват в том, что вы денег своих не получили. В этом виноват только г. Второв и его многочисленные поверенные. Если вы будете слушать их и поступать по их указанию, то еще много времени пройдет, пока вам достанутся гроши. Конкурс все съест», — объяснял Яковлев кредиторам.

Степан Яковлев и его старшая дочь Екатерина в Благовещенске.
Степан Яковлев и его старшая дочь Екатерина в Благовещенске.
Из архива В.И. Станченко-Ярославцева.
Слева на пролетке - Екатерина Яковлева (дочь С.Я. Яковлева) с подругами по гимназии Будкевича. Фото во дворе Дома Яковлева.
Слева на пролетке — Екатерина Яковлева (дочь С.Я. Яковлева) с подругами по гимназии Будкевича. Фото во дворе Дома Яковлева.
Из архива В.И. Станченко-Ярославцева.

Это просто бесчестно

Несмотря на постигшее их несчастье, Яковлев и Поляков сохранили внутреннее достоинство и мужество для того, чтобы продолжить борьбу с Второвым. В феврале 1916 года они вернулись в Барнаул.

Из 246 компаний, работавших с Яковлевым, 182 сохранили к нему доверие и вернули ему полномочия представлять их интересы и договорились о распродаже товаров — это давало возможность возвращать долги московским кредиторам.

Вот так появился «Бывший магазин Яковлева и Полякова» в Барнауле, рекламу которого разместили в «Жизни Алтая» 13 сентября 1916 года. Ту самую, о которой писал автор заметки на сайте «шишковки».

Использование этого события, столь значимого в жизни Яковлева, в том ключе, как это сделал автор заметки, по-человечески просто бесчестно.

В здании Степана Яковлева теперь музей банковского дела.
В здании Степана Яковлева теперь музей банковского дела.
cbr.ru

Воистину революционное прозрение

К концу 1916 года здоровье Степана Яковлевича резко ухудшилось. По согласованию с кредиторами должность управляющего магазинами приняла госпожа Сабинина. Яковлев помогал ей в меру сил, долги гасились даже после знаменитого майского пожара.

Поруганная репутация Степана Яковлевича восстанавливалась, с ним считались кредиторы, не утратившие веры в его безукоризненную честность и порядочность. Но в конце октября состояние его здоровья резко ухудшилось и 29 ноября он скончался.

Как сложилась жизнь Александра Полякова после 1917 года — неизвестно. Судьба Николая Второва трагична: он был застрелен в мае 1918 года в своем кабинете в «Деловом Дворе» в Москве (по другим источникам, в своем доме). Убийц не нашли.

А вот Николай Бончковский плавно перетек в систему советской юриспруденции, печатался в журналах. Знаменательна его статья, напечатанная в 1924 году.

«Прекращение платежей, или неспособность к оплате долгов, еще не свидетельствует о безнадежности положения должника», — утверждал он.

Воистину революционное прозрение.

Справка об авторе

Владимир Игоревич Станченко-Ярославцев родился в 1937 году в Томске. Правнук Степана Яковлевича Яковлева. В 1960 году окончил МГИМО, факультет международных отношений. До 1991 года — на военной службе.

Владимир Станченко-Ярославцев в Барнауле.
Владимир Станченко-Ярославцев в Барнауле.
Из архива В.И. Станченко-Ярославцева.

После ухода в отставку и до 1999 года — приглашенный научный консультант Института мировой экономики и международных отношений РАН. Полковник в отставке. С 1979 года — кандидат исторических наук, с 1985 года присвоено звание старшего научного сотрудника.

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