Мельничиха, Мила и Катунь: три женщины, которые прославили Барнаул

Когда рассказывают об истории Барнаула, то, как правило, упоминают наиболее известных горожан. Это не совсем справедливо, судьбы сильных духом сибирских женщин поражают и приковывают внимание не меньше, чем дела Демидова и Ползунова. В преддверии Дня города, altapress.ru вспомнил истории трех великих жительниц Барнаула.

Капитанша флотилии Евдокия Мельникова

Алтайскую «железную леди» конца 19 — начала 20 века критиковали за крутой нрав, грубость и скупость. На предприятиях Евдокии Мельниковой зарплата не росла, а снижалась — в 1910 году, к примеру, сократилась на 30%. От подчиненных женщина получила прозвище Мельничиха, по аналогии с помещицей Салтычихой, которая была известна жестоким обращением с крестьянами.

Мельникова была не просто купеческой женой и светской дамой на содержании, а настоящей боевой подругой, которая достойно продолжила семейное дело после смерти мужа — купца Виссариона Мельникова.

Евдокия Мельникова tsibirinka.livejournal.com/1539067.html

В 1893 году она организовала собственную пароходную компанию, во главе которой поставила 23-летнего сына Александра. Предприниматели нуждались в быстром и недорогом способе перемещения товаров — у многих промышленников и купцов дело велось в разных городах и регионах. А пароходы Мельниковой ходили по Оби, Томи, Иртышу.

Речные перевозки должны были обеспечивать купеческую семью, поэтому первым пароходом новой транспортной компании стал «Кормилец», построенный в 1893 году в Тюмени.

Судно было максимально ориентировано на комфорт пассажира — электрическое освещение, паровое отопление, кухня и буфет. Для пассажиров первого класса в салоне имелись библиотека и фортепиано. Внутренние помещения судна имели хорошую отделку даже по современным меркам.

В начале XX века пароходный бизнес Мельниковой стал одним из крупнейших в Сибири. В 1910 году ее флотилия насчитывала 10 пароходов, 6 барж и 6 дебаркадеров. Центральный «офис» находился в Томске. Филиалы работали в Барнауле, Бийске и Новониколаевске.

После смерти матери в 1917 году Александр продал бизнес Западно-Сибирскому товариществу пароходства и торговли за 1,6 млн рублей.

Но на этом история не закончилась. После революции на пароходе «Кормилец» Николай II преодолел часть пути в ссылку.

А в мае 1921 году, совершая рейс из Барнаула в Томск, пароход врезался в опору железнодорожного моста в районе Новониколаевска. В результате — корпус переломился пополам, котел взорвался. По разным оценкам в аварии погибли от 200 до 400 человек. В 1984 году останки судна подняли со дна Оби и утилизировали.

Что еще известно про Евдокию Мельникову

Родилась в Вологодской губернии , но только на Алтае у нее открылся предпринимательский дар.

но только на Алтае у нее открылся предпринимательский дар. К 1910 году флотилия Мельниковой перевозила 4 млн пудов грузов , в основном — зерно.

в основном — зерно. Крупнейшими пароходами Мельниковой были «Двигатель», «Богатырь» и «Воткинский завод». На них работали более 500 человек — от управляющих и капитанов до матросов и техников.

К 1914 году обороты пароходства превысили 830 тыс. рублей , при этом чистая прибыль составила 205 тыс. рублей.

при этом чистая прибыль составила 205 тыс. рублей. Интересно , что первая начальная школа в Затоне была открыта Мельниковой еще в XIX веке.

Пламенная революционерка Эмилия Алексеева

Родилась в 1890 году в Финляндии. Всю свою короткую жизнь она посвятила борьбе за счастье и свободу людей.

Алексеева начала работать очень рано из-за кончины отца. Она с отличием окончила Петербургскую шведо-латинскую школу, после которой трудилась телефонисткой на городской станции.

Эмилия Алексеева Неизвестен — Барнаул. Участнику слета трех поколений. Барнаул. Алт. кн. изд-во , 1967 , СС0 , https://commons.wikimedia.org

В 20 лет она связала свою жизнь с большевиками, прошла школу революционной борьбы на Петроградских заводах. Невероятная энергия, горячая большевистская убежденность и знание жизни помогали Алексеевой привлечь к революционной работе многих женщин, которые ласково называли ее Милой.

Голос Милы убедительно звучал на собраниях, митингах, разоблачал ужасную сущность первой мировой войны, поэтому ей верили и следовали за ней.

Многое сделала Алексеева для журнала «Работница» — собирала деньги, вела подписку и писала заметки. Первый номер журнала вышел в 1914 году — это полностью ее заслуга, ведь накануне была арестована почти вся редакция «Работницы».

В ноябре 1914 года ее арестовали и вместе с мужем Михаилом Алексеевым выслали в село Курагинское. Годы ссылки стали для них своеобразным политическим университетом.

Февральская революция вернула Алексееву в Петроград. А в мае 1918 года Центральный комитет партии отправил ее в Барнаул, для агитационной работы среди женщин на Алтае. В ходе переворота она с маленьким сыном оказалась за решеткой, но их отпустили через три недели в виду отсутствия улик.

В Барнауле Алексеева организовала «пятерки», боевые отряды рабочих. Участвовала в печати и распространении листовок, возглавляла работу Красного Креста, который помогал семьям погибших и заключенных в тюрьму.

Многим заключенным она реально спасала жизни — регулярно поддерживая связи в колчаковских застенках. Благодаря Алексеевой арестанты получали продукты, медикаменты, одежду и письма.

Контразведка выследила Алексееву 23 августа 1919 года. Во время допроса мужественная женщина не сказала ни слова, а во избежание дальнейших пыток приняла яд.

Что еще известно про Эмилию Алексееву

В ссылке в поселке Курагина она вышла замуж за рабочего-большевика. В июне 1916 года у них родился сын Борис.

В конце 1917 года Алексеева вместе с группой женщин встретилась с Лениным. Он беседовал с девушками о работе среди женщин , советовал создать на Выборгской стороне конференцию и пригласить на нее весь актив питерских работниц.

советовал создать на Выборгской стороне конференцию и пригласить на нее весь актив питерских работниц. В 1918 году ее избрали членом подпольного комитета РКП ( б), а в марте 1919 года — секретарем.

Сладкий яд Иды Калининой

Известный во всей Сибири селекционер Ида Калинина родилась в 1926 году в Ойрот-Туре, в настоящий момент — Горно-Алтайск. По местной народной традиции отец назвал ее Катунь. Калинина и впрямь была как мощная горная река — целеустремленная, сильная и при этом просто красивая.

Калинина добивалась всего только благодаря своему уму и неутомимому труду, а получая новые должности, не зазнавалась. После того как родители расстались, мама дала ей имя Ида.

Ида Калинина. из архива НИИСС им. Лисавенко

В 19 лет ученица сельскохозяйственного техникума познакомилась с Михаилом Лисавенко, который в 1933 году организовал в Горном Алтае плодово-ягодный опорный пункт Всероссийского института садоводства.

Лисавенко впечатлила увлеченность девушки. Он посоветовал ей поступить в Московскую сельскохозяйственную академию им. Тимирязева. Отучившись, она вернулась в Горно-Алтайск в 1951 году, и Лисавенко поручил ей заниматься селекцией яблонь.

В то время, мало кто верил, что в суровом сибирском климате можно вырастить морозостойкие сорта яблони, не уступающие по размеру и вкусу плодов европейским. Но Калининой это удалось. Под ее руководством в Сибири начали выращивать крупные и сочные яблоки. Были созданы сорта, плоды которых достигали 90 граммов и хранились почти до февраля.

Проработав всего несколько лет Калинина стала заведующим отделом селекции, а после смерти Лисавенко в 1967 году — директором станции. Она возглавила всю селекционную работу, повторяя, что селекция — это «сладкий яд».

Станцию садоводства им. Лисавенко в 1972 году посетил Леонид Брежнев. Генеральный секретарь был под глубоким впечатлением, и уже в следующем году станция получила статус научно-исследовательского института. Ида Калинина занималась строительством нового здания, пополняла кадры опытными специалистами и создавала все условия для благоприятной работы.

Институтом Калинина руководила вплоть до 1990 года. А после, оставив должность, работала главным научным сотрудником лаборатории селекции и генетики плодовых культур.

Нередко перед Калининой стоял выбор — остаться в профессии или заняться чем-то другим. Но в своем выборе она была непреклонна — отвергла предложение стать председателем колхоза в Подмосковье, отказалась от должности инструктора сельхозотдела Горно-Алтайского обкома партии.

Что еще известно про Иду Калинину