Казахстанская авиакомпания приостановила все рейсы в Россию

Казахстанская авиакомпания Air Astana приостанавливает все полеты в Россию и над территорией страны, сообщает Tengrinews.

Решение принято «по причине прекращения страхового покрытия коммерческих полетов из/в Российскую Федерацию и над ее территорией»

В компании заявили, что решают этот вопрос с правительством Казахстана, пишет РБК. Там пообещали, что пассажирам вернут деньги за билеты в полном объеме.

Air Astana сообщала, что вместе с созданной на ее базе бюджетной FlyArystan приостановили часть рейсов в российские города, но полеты между Москвой, Алма-Аты и столицей Казахстана Нур-Султаном продолжатся.

Между тем казахстанская авиакомпания SCAT планирует увеличить частоту рейсов в Россию до семи в неделю, пишет РИА Новости со ссылкой на заявление пресс-службы комитета гражданской авиации министерства индустрии и инфраструктурного развития республики.

Ранее Китай отказался поставлять запчасти российским авиакомпаниям.