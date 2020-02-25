Каждый новорожденный обходится бюджету России в 8,6 млн рублей

В России затраты государства на каждого новорожденного составляют более 8 млн рублей, пишет « Коммерсант ».

По расчетам Агентства стратегических инициатив (АСИ) для Госсовета, в 2007—2017 годах маткапитал обеспечил прирост рождений в 2,25 млн детей и стоил 19,4 трлн рублей.

«Это 8,6 млн рублей на одного ребенка, или 1,5 трлн рублей в год», — отмечает издание.

Эта сумма — половина от годового бюджета обязательного медицинского страхования. Такие расходы, по мнению экспертов, могут поставить под вопрос эффективность самой программы маткапитала.

Экономисты считают, что в этих условиях более разумно было бы поддерживать наиболее нуждающиеся в деньгах семьи или снижать смертность.

Однако, как признают эксперты, программа материнского капитала имеет большое политическое значение. Именно поэтому президент России Владимир Путин несколько раз продлевал выплату за рождение второго ребенка.

Напомним, ранее Путин предложил выплачивать деньги за рождение первенца. Накануне вице-премьер Татьяна Голикова отметили, что в 2020 году маткапитал на первого ребенка получат более 561 тыс. семей, на второго — около 552 тысяч.

Как купить жилье на материнский капитал. архив ООО"Финанс Гарант"

При этом различные исследования свидетельствует об ограниченном влиянии маткапитала на итоговые цифры рождаемости о заметном — на календарь рождений.

Другими словами, выплаты могли стимулировать более раннее рождение детей у женщин, не оказав заметного влияния на общее их число.

При этом в долгосрочной перспективе такой «сдвиг» может спровоцировать резкий рост нагрузки на соцсферу — например, при массовом выходе таких поколений на пенсию.

К примеру, согласно результатам одного из исследований комплекс мер поддержки рождаемости привел к росту показателя вторых и последующих рождений после 2007 года, благодаря чему суммарный коэффициент рождаемости вырос на 0,26 ребенка на женщину.

Еще одна работа называет итогом программы маткапитала рост вероятности рождения первого ребенка на 10% и последующего — на 50%.