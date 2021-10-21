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Экономика

Кондитерский бизнес экс-депутата АКЗС могут обанкротить налоговики

В Алтайском крае налоговая служба решила признать финансово несостоятельным кондитерский бизнес экс-депутата АКЗС Альберта Лунева, сообщает «Банкфакс».

Альберт Лунев.
Альберт Лунев.
Олег Богданов, altapress.ru

Как выяснилось, у кондитерской компании «Алтай-Сдобри» имеются долги по обязательствам перед ФНС, что и может стать поводом для признания предприятия финансово несостоятельным.

«С соответствующим исковым требованием уже выступила налоговая служба, следует из картотеки арбитража», — отмечает издание.

По данным краевого Арбитражного суда, 13 октября приняли к производству иск МИФНС России № 16 о признании «Алтай-Сдобри» банкротом.

Как следует из материалов дела, поводом стало наличие долга в размере 1,031 млн рублей.

«Большую частью этой суммы составляет основная задолженность, также была начислена пеня. Эту сумму налоговая требует включить в реестр требований кредиторов», — поясняет издание.

Примечательно, что аналогичный иск подавали в июле 2021 года, но суд его не принял и вернул налоговикам с правом повторного обращения.

Ранее сообщили про другого экс-депутат АКЗС Сергея Сивца, который ответит за хищение 6 млн рублей при реализации нацпроекта на Алтае.

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