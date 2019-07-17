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Экономика

Кредитная кабала: за пять лет долговая нагрузка россиян выросла в 1,5 раза

Среднему российскому заемщику, чтобы погасить обязательства перед банком, потребуется почти 11 ежемесячных зарплат (пять лет назад — не более семи). С 2014 года долговая нагрузка граждан выросла в 1,5 раза.

Деньги, прибыль, кредит.
Деньги, прибыль, кредит.
СС0

Такой вывод содержится в обзоре закредитованности населения, подготовленном саморегулируемой организацией «Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств» (СРО НАПКА) специально для «Известий».

По итогам пяти месяцев 2019 года объем банковского кредитования физических лиц достиг 16 трлн рублей, а рост по сравнению с аналогичным периодом 2018-го составил 23%.

На данный момент 75% экономически активного населения имеют кредитные обязательства, что в принципе соответствует показателям развитых стран, говорится в обзоре. Однако повод для беспокойства есть.

Кабала

Примерно 2,3 млн заемщиков после выплат по кредиту вынуждены довольствоваться прожиточным минимумом, поскольку долговые обязательства «съедают» половину и без того невысокого дохода.

Еще у 4,7 млн человек на жизнь остается немногим больше, пишет bfm.ru.

Таким образом, почти 10% граждан, имеющих кредиты, или балансируют у черты бедности, или находятся в зоне риска, поскольку только с начала года долги росли в пять раз быстрее доходов.

Люди все больше впадают в кредитную кабалу, снова и снова занимая на погашение предыдущих займов.

Одних усилий ЦБ, который постоянно вводит меры по сдерживанию темпов роста потребкредитования, недостаточно — необходимы и инструменты социальной политики по повышению доходов, считают эксперты.

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