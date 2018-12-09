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Экономика
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Крупный ТЦ в Барнауле выселяет группу предпринимателей

От шести предпринимателей, базирующихся на первом этаже барнаульского торгового центра «Бум», требуют освободить помещение на первом этаже. В случае отказа истец — фирма «Альвента» — просит арбитражный суд предоставить ей право самостоятельно демонтировать имущество.

ТЦ "Бум".
ТЦ "Бум".
Саша Старцева в vk.com/barneos22

ТЦ «БУМ» расположен ул. Попова, 86/ул. Георгия Исакова, 260 (известен также тем, что в нем расположена «Лента»).

В арбитражном суде края начал рассматриваться иск к пяти предпринимателям (Дмитрию Колотилину, Никите Кисилеву, Игорю Чижикову, Владимиру Щербинину, Георгию Каграманяну) и юрлицу — фирме «НБС». Судя по материалам суда, они арендовали площади в ТЦ — кто-то торговал электроникой, кто-то одеждой.

Теперь эе от них требуют освободить помещение в торговом центре на первом этаже общей площадью 448,8 кв. метров «путем вывоза торгового имущества и оборудования (составляющего торговую точку) в пятидневный срок с момента вступления решения в законную силу».

В случае неисполнения решения суда в установленный срок истец по делу —компания «Альвента» (выступает в качестве арендодателя площадей ТЦ) — требует суд предоставить ей право самостоятельно демонтировать, вывезти и утилизировать имущество, составляющего торговую точку. С последующим возмещением расходов.

Связан ли иск с окончанием срока аренды или чем-то иным, пока неясно. Следующее заседание суда назначено на 10 января уже 2019 года.

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