Люди больше не бегут на Север: эксперты обсудили возрождение речного флота в Алтайском крае

11 сентября в Барнауле на теплоходе «Москва» впервые прошел форум транспортников Алтая. Специалисты обсудили состояние транспортной инфраструктуры региона и главные направления ее развития. Особое внимание уделили речному флоту, перспективам грузовых и пассажирских перевозок в регионе. По мнению экспертов, в последнее время Алтайский край переживает возрождение водного транспорта.

Разгружать дороги , доставляя грузы по воде

Дмитрий Коровин, заместитель министра транспорта Алтайского края, подчеркнул, что судоходный бизнес актуален не только для нашего региона, но и для всей страны. Он сообщил, что по количеству водных артерий Россия занимает ведущее место в мире. Так, только в Сибири — 65 тыс. километров водных «дорог».

Коровин также напомнил, что уже несколько лет развитию речного транспорта в Алтайском крае способствует соглашение, подписанное в 2015 году между перевозчиками, бизнесом и администрацией Обского бассейна внутренних водных путей. Каждая из сторон финансирует дноуглубительные работы, поэтому гравийно-песчаные карьеры региона могут отправлять инертные материалы не по автомобильным дорогам, а баржами. Это государственно-частное партнерство направлено на развитие внутреннего водного транспорта.

Форум транспортников Алтая. Пресс-служба минтранса Алтайского края.

Благодаря соглашению, удалось кардинально изменить ситуацию с перевозками. За три года рекой переправили более 3 млн тонн грузов, заметно увеличив показатели. По словам замминистра, все это позволило убрать с федеральных трасс около 120 тысяч грузовиков. Отметим, что речным транспортом перевозят самые различные грузы, например, уголь, лес, песок.

Кроме того, чиновник рассказал о возрождении кранового хозяйства, порта в Барнауле. По его словам, роль реки высока, ее не стоит недооценивать. Кроме низких затрат на инфраструктуру, водное направление отличается не только безопасностью и энергоэффективностью, но и экологичностью.

«Считаю, что за рекой будущее», — заявил Дмитрий Коровин.

Работы всем хватает

Александр Крук, гендиректор компании «Барнаульский речной порт», с некоторой долей гордости подчеркнул что, несмотря на многие трудности, в регионе сумели сохранить отрасль и флот. Однако он признал, что «в былые времена предприятие перевозило до 150 тыс. человек, а сегодня, в связи с разными обстоятельствами, около 50−60 тыс».

Крук также заявил о необходимости обновить флот: «Сколько он еще проработает? Ну пять-шесть лет, а дальше уже нужно что-то думать». При этом он подчеркнул, что пока суда удается содержать в достойном состоянии, все они на ходу, работают нормально.

Виктор Франк, гендиректор компании «Бийский речной порт», также признал, что до принятия соглашения в верховьях Оби навигационный период был сокращен до трех месяцев. «Предприятие на глазах умирало, а после соглашения появилось надежда, что грузы будут возить, а речной транспорт нужен краю», — признался он.

В Барнауле открыли навигацию. Иван Кузьмин

По словам Виктора Франка, ранее целые команды речников сбегали из региона на север. Однако сейчас отток квалифицированных кадров прошел, работы всем хватает и в Алтайском крае, а навигационный период заметно увеличился. Бийский речник выразил надежду, что так будет и дальше.

Кроме того, Виктор Франк отметил, что речники тесно связаны с автомобильным и железнодорожным транспортным бизнесом. В связи с этим важно создание единой логистической системы.

Виктор Франк,

гендиреткор компании «Бийский речной порт»:

Без железнодорожного и автотранспорта мы никуда. Мы можем доставить груз только до порта Барнаула. Дальнейшие перевозки осуществляются автотранспортом. Сейчас как никогда нужна связка всех видов транспорта.

Другие участники форума поддержали эту идею.

В процессе модернизации

Своим мнением о развитии речного транспорта поделился и Александр Чуприн, начальник филиала «Администрации Обского бассейна внутренних водных путей». Он рассказал, что для улучшения условий перевозок по воде уже выполнили различные путевые работы. Например, траление и дноочищение Оби. Специалисты используют особую технику — земснаряды.

«Объем дноуглубительных работ — ключевой показатель, который обеспечивает безопасность прохождения грузового флота на реках Алтайского края», — заявил Александр Чуприн.

Катунь , углубление дна. sgd22.ru

Он подчеркнул, что в за три года в Алтайском крае показатели по грузоперевозкам увеличились более, чем в два раза. Также вырос пассажиропоток. В этом году по рекам региона планируют перевезти 1 млн тонн, навигация продолжится до конца ноября.

Александр Чуприн также перечислил основные условия развития водного транспорта в регионе. В частности, речь идет о развитии перевалочных площадок, граничащих с внутренними водными путями, восстановлении старых «перевалов». Например, в Барнауле есть причал в районе поселка Восточный.

Рассчитывают речники и на расширение перечня перевозимых грузов.

В Барнауле открыли навигацию. Иван Кузьмин

Но ключевой вопрос — модернизация и восстановление грузового, пассажирского и технического флота. Специалисты, работающие на реке, уже с 2016 года активно ремонтируют теплоходы, а также баржи-площадки. Кроме того, они восстановили три земснаряда из четырех. «Идем верным путем», — резюмировал Александр Чуприн.

Отметим, что участники форума также обсудили состояние железнодорожного транспорта и автосообщения в Алтайском крае. Краевые власти подчеркнули, что в регионе стараются развивать все направления транспортного движения. В конце форума участники приняли резолюцию.

Справка

За четыре года с момента подписания соглашения из федерального краевого и внебюджетных источников профинансировано около 185 млн рублей. Период навигации на участках рек от Барнаула до Бийского гравийно-песчаного карьера увеличили с 75 до 120 суток, от Камня-на-Оби до Барнаула до 159, сообщает минтранс региона.