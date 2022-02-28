Meta отказалась отключать россиян от Instagram и Facebook

Американская корпорация Meta не будет ограничивать доступ россиян к своим соцсетям Facebook и Instagram. Об этом пишет « Коммерсант » со ссылкой на вице-президента компании Ника Клегга.

По его мнению, российские власти «уже душат» платформы Meta. Руководство компании считает, что их отключение приведет к закрытию «еще одного канала для высказываний в это критически важное время».

«Украинцы также предложили отключить доступ к Facebook и Instagram в России. Однако люди в России используют их для выражения протеста и чтобы организоваться против войны, используют в качестве источника независимой информации», — написал Клегг в Twitter.

С 26 февраля Роскомнадзор начал замедлять трафик Facebook в ответ на ограничения, введенные против нескольких российских СМИ.