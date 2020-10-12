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Экономика

Минфин придумал, как «по-бразильски» тратить бюджет России

Минфин намерен развивать практику инициативного бюджетирования, когда россияне начнут указывать, на какие проблемы следует тратить деньги, пишут «Ведомости».

Бюджет Алтайского края
Бюджет Алтайского края
Алтайское краевое законодательное собрание

Инициативное бюджетирование появилось в 1980 годах в Бразилии, а сейчас его применяют в 40 странах мира — в 1700 городах.

«Один из самых эффективных механизмов привлечения граждан к распределению средств местных и региональных бюджетов для решения актуальных проблем», — отмечает издание.

Более того, граждане сами следят за качеством работ. Следовательно, они потом больше ценят и берегут созданные при их участии объекты.

По данным издания, в 2019 году россияне вложили 1,2 млрд рублей личных денег в благоустройство территорий. В целом, уже только это говорит о заинтересованности.

Бюджет.
Бюджет.
Pixabay.com

В России такой механизм впервые применили в 2007 году — в селах Ставропольского края. Позже идею «народного бюджета» («народных инициатив») поддержали «Единая Россия» и Объединенный народный фронт.

«Это позволило объединить разнообразные практики: „Народный бюджет“, „Решаем вместе“, „Проект поддержки местных инициатив“, „Народные инициативы“, запустить всероссийский мониторинг и централизованный статистический учет», — отметил директор НИФИ Минфина Владимир Назаров.

Стоит отметить, что в 2015 году в России создали Центр инициативного бюджетирования на базе НИФИ Минфина. Так что работы в этом направлении идут.

Напомним, в 2019 году в Алтайском крае общественники и активисты провели семинар по инициативному бюджетированию. Тогда сообщили, что в Бийске растет интерес горожан к новой форме развития местного самоуправления.

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