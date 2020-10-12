Минфин придумал, как «по-бразильски» тратить бюджет России

Инициативное бюджетирование появилось в 1980 годах в Бразилии, а сейчас его применяют в 40 странах мира — в 1700 городах.

«Один из самых эффективных механизмов привлечения граждан к распределению средств местных и региональных бюджетов для решения актуальных проблем», — отмечает издание.

Более того, граждане сами следят за качеством работ. Следовательно, они потом больше ценят и берегут созданные при их участии объекты.

По данным издания, в 2019 году россияне вложили 1,2 млрд рублей личных денег в благоустройство территорий. В целом, уже только это говорит о заинтересованности.

Бюджет. Pixabay.com

В России такой механизм впервые применили в 2007 году — в селах Ставропольского края. Позже идею «народного бюджета» («народных инициатив») поддержали «Единая Россия» и Объединенный народный фронт.

«Это позволило объединить разнообразные практики: „Народный бюджет“, „Решаем вместе“, „Проект поддержки местных инициатив“, „Народные инициативы“, запустить всероссийский мониторинг и централизованный статистический учет», — отметил директор НИФИ Минфина Владимир Назаров.

Стоит отметить, что в 2015 году в России создали Центр инициативного бюджетирования на базе НИФИ Минфина. Так что работы в этом направлении идут.

Напомним, в 2019 году в Алтайском крае общественники и активисты провели семинар по инициативному бюджетированию. Тогда сообщили, что в Бийске растет интерес горожан к новой форме развития местного самоуправления.