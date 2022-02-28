28 февраля
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Экономика

Минфин РФ обяжет экспортеров продавать 80% валюты

Решение об обязательной продаже иностранной валюты в размере 80% выручки для резидентов внешнеэкономической деятельности примут 28 февраля, сообщает ТАСС со ссылкой на Минфин.

Экспорт барнаульских предприятий.
Экспорт барнаульских предприятий.
Altapress.ru.

На Московской бирже курс доллара в начале сессии торгов (на 10.00 мск) достиг планки в 90 рублей, а европейской валюты — более 100 рублей.

Во время основной сессии торгов на Московской бирже курс доллара достиг отметки в 106,44 руб. (+28,24%), курс евро — 119,68 руб. (+28,69%).

Таким образом, российская валюта ослабела свыше чем на 28%, указывает Газета.Ru.

24 февраля президент РФ Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации в Донбассе в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР. Украина разорвала дипломатические отношения с Россией.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Совет директоров Банка России принял решение повысить ключевую ставку c 28 февраля 2022 года до 20% годовых.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость