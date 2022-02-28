Минфин РФ обяжет экспортеров продавать 80% валюты

Решение об обязательной продаже иностранной валюты в размере 80% выручки для резидентов внешнеэкономической деятельности примут 28 февраля, сообщает ТАСС со ссылкой на Минфин.

На Московской бирже курс доллара в начале сессии торгов (на 10.00 мск) достиг планки в 90 рублей, а европейской валюты — более 100 рублей.

Во время основной сессии торгов на Московской бирже курс доллара достиг отметки в 106,44 руб. (+28,24%), курс евро — 119,68 руб. (+28,69%).

Таким образом, российская валюта ослабела свыше чем на 28%, указывает Газета.Ru.

24 февраля президент РФ Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации в Донбассе в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР. Украина разорвала дипломатические отношения с Россией.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Совет директоров Банка России принял решение повысить ключевую ставку c 28 февраля 2022 года до 20% годовых.