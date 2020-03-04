Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
4 марта
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Экономика

Многострадальный алтайский завод выпустит более 500 двигателей для крупнейших российских производителей

В 2020 году предприятие ООО «Алтайский моторостроительный завод» (АМЗ) планирует выпуск 526 дизельных двигателей. Об этом сообщает ИА «Интерфакс-Сибирь».

Рабочие на "Алтайском моторном заводе".
Рабочие на "Алтайском моторном заводе".
Анна Зайкова

Предприятие, созданное в сентябре 2019 года на базе обанкроченного АО «Алтайский моторный завод» (входит в концерн «Тракторные заводы», КТЗ), за 4 месяца произвело 145 двигателей. Столько же прежние владельцы завода сделали за 8 предыдущих месяцев. «На 2020 год составлен прогноз производства на уровне 526 двигателей», — рассказал Химочка.

По данным властей, новое предприятие на данный момент «работает в стабильном режиме»: «заключены прямые договоры с энергоснабжающими организациями, восстановлены связи с поставщиками комплектующих». Также «проводится работа по продвижению алтайских дизелей на сборочные конвейеры крупнейших российских производителей тракторов, комбайнов и другой техники».

За последние десять лет это вторая попытка перезапуска производства двигателей на многострадальном моторном заводе. Ранее, аltapress.ru проанализировал ситуацию и сформулировал три варианта дальнейшего развития событий.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Комментарии для сайта Cackle
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость