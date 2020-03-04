Многострадальный алтайский завод выпустит более 500 двигателей для крупнейших российских производителей

Предприятие, созданное в сентябре 2019 года на базе обанкроченного АО «Алтайский моторный завод» (входит в концерн «Тракторные заводы», КТЗ), за 4 месяца произвело 145 двигателей. Столько же прежние владельцы завода сделали за 8 предыдущих месяцев. «На 2020 год составлен прогноз производства на уровне 526 двигателей», — рассказал Химочка.
По данным властей, новое предприятие на данный момент «работает в стабильном режиме»: «заключены прямые договоры с энергоснабжающими организациями, восстановлены связи с поставщиками комплектующих». Также «проводится работа по продвижению алтайских дизелей на сборочные конвейеры крупнейших российских производителей тракторов, комбайнов и другой техники».
За последние десять лет это вторая попытка перезапуска производства двигателей на многострадальном моторном заводе. Ранее, аltapress.ru проанализировал ситуацию и сформулировал три варианта дальнейшего развития событий.