На Алтае урожайность из-за засухи снизилась, но ценовая ситуация при этом благоприятная

Ситуацию обсудили на аппаратном совещании у губернатора Алтайского края Виктора Томенко.
Министр сельского хозяйства региона Александр Чеботаев уточнил, что на сегодняшний день с полей убрали 74% зерновых и зернобобовых.
«Урожайность из-за засухи этого лета несколько ниже, но ценовая ситуация при этом благоприятная», — подчеркнули в правительстве.
Напомним, в июле Чеботаев рассказал, что от засухи погибли посевы на площади более 155 тыс. гектаров.
«По прямым понесенным затратам ущерб составляет около 700 миллионов рублей», — уточнил тогда министр. А недополученный урожай может составить более 7 млрд рублей (в ценах 2019 года).
Ранее в крае вводили режим ЧС из-за засухи — почти в шестидесяти районах и двух городах Алтайского края.
При этом в 34 районах края произошло снижение урожайности сельхозкультур на 50%, а убытки назвали практически «катастрофическими». Сейчас выяснилось, что «ценовая ситуация благоприятная».