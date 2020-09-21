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Экономика

На Алтае урожайность из-за засухи снизилась, но ценовая ситуация при этом благоприятная

В Алтайском крае обсудили ситуацию с урожайностью на фоне серьезной летней засухи, сообщает Telegram-канал правительства региона.

Урожай. Женщина в поле.
Урожай. Женщина в поле.
СС0

Ситуацию обсудили на аппаратном совещании у губернатора Алтайского края Виктора Томенко.

Министр сельского хозяйства региона Александр Чеботаев уточнил, что на сегодняшний день с полей убрали 74% зерновых и зернобобовых.

«Урожайность из-за засухи этого лета несколько ниже, но ценовая ситуация при этом благоприятная», — подчеркнули в правительстве.

Напомним, в июле Чеботаев рассказал, что от засухи погибли посевы на площади более 155 тыс. гектаров.

«По прямым понесенным затратам ущерб составляет около 700 миллионов рублей», — уточнил тогда министр. А недополученный урожай может составить более 7 млрд рублей (в ценах 2019 года).

Ранее в крае вводили режим ЧС из-за засухи — почти в шестидесяти районах и двух городах Алтайского края.

При этом в 34 районах края произошло снижение урожайности сельхозкультур на 50%, а убытки назвали практически «катастрофическими». Сейчас выяснилось, что «ценовая ситуация благоприятная».

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