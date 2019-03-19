На Алтае увеличились инвестиции в пищевую отрасль. Какие заводы построили за год?

Ранее начальник пищевого управления Александр Большаков рассказывал altapress.ru о том, что эти направления традиционно являются инвестиционноемкими.
Александр Большаков,
начальник Алтайпищепрома:
Что касается других отраслей, например молокоперерабатывающей и мукомольной, то здесь высокий уровень инвестиций оправдан. Чтобы удерживать свои позиции, предприятия вынуждены проводить модернизацию. Ежегодно по каждой из пищевых отраслей мы проводим мониторинг инвестиционной активности. И могу сказать, что везде имеются вложения.
Понятно, что цифры порой не сопоставимы. Например, крупный завод с годовым оборотом в несколько миллиардов может позволить себе гораздо больше, нежели предприятие с оборотом 50 млн рублей.
Какие заводы построили в 2018 году?
- Компания «Покровская сыроварня» запустила в Новоалтайске молочный завод мощностью до 15 тонн молока в сутки. Объем инвестиций в проект — около 200 млн рублей.
- «Третьяковский элеватор» завершил строительство универсального крупозавода производительностью 100 тонн в сутки.
- Компания PepsiCo запустила на «Рубцовском молочном заводе» цех по производству концентрата сывороточного белка и очистные локальные сооружения. Объем инвестиций в проект — около 400 млн рублей.
- Компания «Киприно» открыла современный цех по фасовке сыра.
- «Барнаульский молочный комбинат» модернизировал производственные мощности по производству сыра в обособленных подразделениях.
- «Барнаульский пищевик» запустил линию по убою свиней, выращенных на собственном свинокомплексе в Ребрихинском районе, мощностью 140 голов в смену.