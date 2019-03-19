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19 марта -4°C

На Алтае увеличились инвестиции в пищевую отрасль. Какие заводы построили за год?

Объем инвестиций, вложенных в пищевую промышленность края, по итогам 2018 года увеличился на 23% и составил 3 млрд рублей, сообщает Алтайпищепром. Наибольшие вложение были сделаны в мукомольной и молочной отрасли региона.

Покровская сыроварня в Новоалтайске
Покровская сыроварня в Новоалтайске
Анна Зайкова

Ранее начальник пищевого управления Александр Большаков рассказывал altapress.ru о том, что эти направления традиционно являются инвестиционноемкими.

Александр Большаков,
начальник Алтайпищепрома:

Что касается других отраслей, например молокоперерабатывающей и мукомольной, то здесь высокий уровень инвестиций оправдан. Чтобы удерживать свои позиции, предприятия вынуждены проводить модернизацию. Ежегодно по каждой из пищевых отраслей мы проводим мониторинг инвестиционной активности. И могу сказать, что везде имеются вложения.

Понятно, что цифры порой не сопоставимы. Например, крупный завод с годовым оборотом в несколько миллиардов может позволить себе гораздо больше, нежели предприятие с оборотом 50 млн рублей.

Какие заводы построили в 2018 году?

  • Компания «Покровская сыроварня» запустила в Новоалтайске молочный завод мощностью до 15 тонн молока в сутки. Объем инвестиций в проект — около 200 млн рублей.
Покровская сыроварня в Новоалтайске
Покровская сыроварня в Новоалтайске
Анна Зайкова
Покровская сыроварня в Новоалтайске
Покровская сыроварня в Новоалтайске
Анна Зайкова
Покровская сыроварня в Новоалтайске
Покровская сыроварня в Новоалтайске
Анна Зайкова
Покровская сыроварня в Новоалтайске
Покровская сыроварня в Новоалтайске
Анна Зайкова
  • «Третьяковский элеватор» завершил строительство универсального крупозавода производительностью 100 тонн в сутки.
  • Компания PepsiCo запустила на «Рубцовском молочном заводе» цех по производству концентрата сывороточного белка и очистные локальные сооружения. Объем инвестиций в проект — около 400 млн рублей.
  • Компания «Киприно» открыла современный цех по фасовке сыра.
Компания &quot;Киприно&quot; запустила новый завод по фасовке сыра
Компания «Киприно» запустила новый завод по фасовке сыра
Пресс-служба Алтайпищепрома
Компания &quot;Киприно&quot; запустила новый завод по фасовке сыра
Компания «Киприно» запустила новый завод по фасовке сыра
Пресс-служба Алтайпищепрома
  • «Барнаульский молочный комбинат» модернизировал производственные мощности по производству сыра в обособленных подразделениях.
  • «Барнаульский пищевик» запустил линию по убою свиней, выращенных на собственном свинокомплексе в Ребрихинском районе, мощностью 140 голов в смену.
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