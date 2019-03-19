На Алтае увеличились инвестиции в пищевую отрасль. Какие заводы построили за год?

Ранее начальник пищевого управления Александр Большаков рассказывал altapress.ru о том, что эти направления традиционно являются инвестиционноемкими.

Что касается других отраслей, например молокоперерабатывающей и мукомольной, то здесь высокий уровень инвестиций оправдан. Чтобы удерживать свои позиции, предприятия вынуждены проводить модернизацию. Ежегодно по каждой из пищевых отраслей мы проводим мониторинг инвестиционной активности. И могу сказать, что везде имеются вложения.

Понятно, что цифры порой не сопоставимы. Например, крупный завод с годовым оборотом в несколько миллиардов может позволить себе гораздо больше, нежели предприятие с оборотом 50 млн рублей.