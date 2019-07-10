На Алтае выставят на торги еще один зерноперерабатывающий комбинат

Хотели начать с чистого листа
Решение спасти комбинат, используя процедуру замещения активов, приняло собрание кредиторов еще в 2015 году. Запуск запланировали на начало 2018 года, конкурсный управляющий Анастасия Метла уже заявила о начале завоза сырья.
Схема замещения активов предполагала: будет создано новое акционерное общество (АО «Бийский КХП»), в его уставный капитал внесут имущество комбината. Акции новой компании выставят на продажу. После покупки акций комплекс начнет работу с чистого листа — без долгов.
О готовности профинансировать процедуру замещения активов заявила «Управляющая компания «Контраст» (предположительно близкая к «Россельхозбанку», основному кредитору комбината). Но эта процедура так и не состоялось.
Замещение не состоялось
Против замещения активов выступила налоговая служба. Ее представитель утверждал на суде, что финансовое состояние «УК «Контраст» неустойчивое. Обоснования рентабельности и конкурентной привлекательности вновь создаваемого акционерного общества кредиторам не предоставили, утверждал он.
Детальный план развития нового акционерного отсутствует. А год внешнего управления не привел «Бийский КХП» к восстановлению платежеспособности, риск непогашения долгов комбината по налогам слишком велик, полагали в ФНС.
В «Россельхозбанке», напротив, утверждали, что замещение активов более эффективно для всех, в том числе налоговиков. Ведь продажа 100% акций вновь создаваемого общества принесет больше денег, чем реализация имущества. В банке также считали, что акции могут быть проданы на первых же торгах.
Однако суд все же признал решение кредиторов недействительным — то есть, по сути, отверг этот план. В конце июня уже 2019 года кредиторы утвердили, по какой цене и как они будут продавать имущественный комплекс комбината.
«Не купят и за 40 млн»
Стартовая цена имущественного комплекса — 411 млн рублей. Самые дорогие объекты комплекса — комбикормовый завод с силосным корпусом (107 млн рублей), мельница с бытовками и складом (48 млн), элеваторный комплекс (44 млн рублей), право аренды участка (36 млн рублей).
После того, как порядок и условия продажи утвердит суд, конкурсный управляющий сможет выставить предприятие на торги. Между тем представители отрасли считают такую цену сильно завышенной.
«И за 40 млн рублей вряд и кто-нибудь купит. Не купили за 200 млн рублей «Ключевской элеватор», а его мельница более современная, чем на «Бийском КХП». «Ключевской элеватор» не очень удобно расположен с точки зрения логистики, но и расположение бийского комбината тоже «не фонтан» — зерно надо вести через весь город», — заявил совладелец крупной мукомольной компании края.
Не востребованные активы
Покупателя ищут и другие активы мукомольно-крупяной отрасли края. Конкурсные управляющие не могут продать не только Ключевской, но и Заринский элеватор.
Цена имущественного комплекса «Заринского элеватора» на последних торгах снизилась с 151 до 118 млн рублей, но заявки никто так и не подал. Не востребованы Михайловский и Ребрихинский мелькомбинаты.
Кроме того, краевые власти ищут собственника и для «Барнаульской мельницы».
«В настоящий момент зерноперерабатывающие активы региона мало привлекательны, так как отрасль имеет низкую рентабельность, в отдельные периоды производство приносит убытки», — говорит эксперт.
По словам эксперта, сегодня ситуация на рынке такова, что процветают торговцы зерном. Экономическая политика государства сегодня ориентирована на рост экспорта зерна, а не продуктов его переработки, уверен он.
Что случилось с «Бийским КХП»
«Бийский комбинат хлебопродуктов» был одним из наименее закредитованных и наиболее платежеспособных предприятий агрохолдинга «Изумрудная страна». После того, как «Россельхозбанк» перестал кредитовать предприятия агрохолдинга и в группе компаний наступил кризис, стороны утвердили план спасения ситуации.
Именно на Бийский комбинат начали переводить долги других «сгоревших» компаний агрохолдинга. Спасти ситуацию не удалось, и в конце концов суд открыл дело о банкротстве «Бийского КХП».
По последним данным арбитража, долги кредиторам «Бийского КХП» превышают 15 млрд рублей.