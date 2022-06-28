Эксперты Регионального центра компетенций (РЦК) 29 июня расскажут о реализации национального проекта «Производительность труда» в Алтайском крае в рамках форума «День сибирского поля — 2022», который пройдет на 37 километре Павловского тракта, сообщает КАУ «Алтайский центр кластерного развития».

Отметим, что сегодня участниками нацпроекта являются 67 региональных организаций, относящихся к базовым несырьевым отраслям экономики. Национальный проект состоит из двух блоков — «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях» и «Системные меры по повышению производительности труда», в рамках которых предприятия получают поддержку.

Региональный проект «Адресная поддержка производительности труда на предприятиях» имеет своей целью поиск и устранение потерь на предприятии непосредственно с экспертами нацпроекта по специальному алгоритму, разработанному Федеральным центром компетенций в сфере производительности труда (ФЦК).

Ключевым итогом реализации проекта является обучение инструментам бережливого производства и их последующее внедрение на производственных площадках. Для каждого предприятия-участника разрабатывается собственная система усовершенствования процессов, основанная на методологии ФЦК.

Кроме экспертной помощи в реализации проектов повышения производительности участникам доступны льготные займы от Фонда развития промышленности в размере от 50 до 300 млн рублей сроком до 5 лет и под 1% годовых, бесплатное обучение по программам «Лидеры производительности» и «Акселератор экспортного роста».



СПРАВКА

Национальный проект «Производительность труда» направлен на обеспечение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики.

Принять участие в национальном проекте могут компании с объемом годовой выручки от 400 млн. рублей, относящиеся к базовым несырьевым отраслям экономики (обрабатывающее производство; строительство; транспортировка и хранение; сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство, торговля).



Подать соответствующую заявку можно на сайте производительность. рф, а также обратившись в Минэкономразвития Алтайского края по телефонам: (3852) 20−65−39, 20−65−56 или электронной почте: rck22@alregn.ru.