На новые антикризисные меры в России потратят 800 млрд рублей

На новые меры поддержки граждан и бизнеса, которые анонсировал президент России Владимир Путин, планируют потратить около 800 млрд рублей, пишут « Ведомости ».

О «третьем антикризисном пакете» Путин рассказал 11 мая во время очередного обращения к жителям страны. Наиболее дорогие меры — списание налогов и новых зарплатных кредитов.

Компаниям малого и среднего бизнеса, индивидуальным предпринимателям из пострадавших отраслей и социально ориентированным НКО полностью спишут налоговые (кроме НДС) и страховые платежи за II квартал.

Они также смогут получить кредит под 2%, выплачивать проценты по нему ежемесячно не нужно, а если компания сохранит 90% сотрудников, государство само погасит кредит и проценты по нему, если 80% - половину.

«Цена программы по списанию кредитов превысит 300 млрд рублей. Выпадающие доходы бюджета из-за налоговых каникул один из них оценивает менее чем в 200 млрд рублей», — уточняют источники издания.

Бизнесмен. СС0

Дополнительную поддержку получат индивидуальные предприниматели и самозанятые. Для первых увеличат пособие по безработице — оно станет таким же, как и для других людей, лишившихся работы (12 130 рублей). Ранее они могли получить только 1500 рублей с учетом районного коэффициента.

Также предприниматели из наиболее пострадавших отраслей получат вычет из выплачиваемых ими стразовых взносов — в размере одного минимального размера оплаты труда (12 130 рублей).

«Цена этих двух мер — примерно 17 млрд и 31 млрд рублей соответственно. Самозанятым людям выдадут „налоговый капитал“ — также на сумму одного минимального размера оплаты труда, за счет которого они смогут платить налоги в 2020 году. Бюджету эта мера обойдется примерно в 15 млрд рублей», — рассказали изданию.

Мать и ребенок СС0

Также помощь получат семьи с детьми. Для неработающих родителей вдвое увеличат минимальное пособие по уходу за ребенком (с 3375 до 6751 рублей). С 1 июня государство начнет выплачивать по 10 000 рублей на каждого ребенка в возрасте 3−15 лет.

«Исходя из данных Росстата, стоимость этой меры превысит 200 млрд рублей», — отмечает издание, ссылаясь на слова Путина о том, что поддержку получат 27 млн детей.

Деньги в бюджете на «третий антикризисный пакет» есть. Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов рассказал, что для финансирования поддержки экономики используют доходы от сделки по приобретению Сбербанка у ЦБ.

Он пояснил, что покупка оплачена из Фонда национального благосостояния (ФНБ) и бюджет получает часть суммы назад в виде прибыли Центробанка — 1,07 трлн рублей в этом году.