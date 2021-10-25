На 9,2% выросли медианные зарплаты в России

Соответствующие результаты показало исследование «СберИндекса» и «Работа.ру».
Больше всего показатель увеличился в IT и связи (13,5%), финансах и страховании (13,1%), торговле (12,9%), гостиничном бизнесе и общепите (12,8%), строительстве (12,5%), добывающих отраслях (10,7%), аграрном секторе (10,3%), обрабатывающих производствах (10%), транспортировке и хранении (9,5%) и госуправлении (8,8%).
Меньше медианная зарплата выросла в образовании (6,4%). А в здравоохранении ее показатель снизился — на 0,9%.
Отмечается, что медианная зарплата отражает среднестатистическую оплату труда в России. 50% рабочих мест оплачивают ниже этого показателя, 50% — выше.