29 сентября
Коронавирус
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Экономика

О «шоковом сценарии» для экономики заговорили в России

Счетная палата (СП) РФ считает целесообразным предусматривать сценарий шокового развития экономики в рамках среднесрочного прогноза социально-экономического развития страны.

Экономика. Развитие.
Экономика. Развитие.
СС0

«Экономические шоки, с которыми столкнулась российская экономика в 2020 году, не были заложены в расчетах к Федеральному закону № 380‑ФЗ (с изменениями)», указывает СП.

«В современной истории российская экономика уже неоднократно сталкивалась с экономическими потрясениями, прогнозирование которых не представляется возможным: наложение санкций в 2014 году, пандемия в 2020 году», — подчеркивает ведомство.

В связи с этим Счетная палата предлагает Минэкономразвития (МЭР) РФ «рассмотреть вопрос о целесообразности предусматривать в рамках среднесрочного прогноза сценарий шокового развития экономики в условиях резкого и непредсказуемого падения цен на энергоресурсы и сокращение внешнего и внутреннего спроса».

Предложение содержится в заключении ведомства на отчет об исполнении федерального бюджета за 2020 год.

Ранее Центробанк предупредил о надвигающемся кризисе.

Текущие меры поддержки экономики являются своевременными в качестве антикризисных, отметил представитель ЦБ.

Однако когда кризис закончится, их следует убрать для нормального развития экономики.

Ранее президент РФ Владимир Путин увидел выход российской экономики из пандемийного кризиса.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость