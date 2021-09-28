О «шоковом сценарии» для экономики заговорили в России

«Экономические шоки, с которыми столкнулась российская экономика в 2020 году, не были заложены в расчетах к Федеральному закону № 380‑ФЗ (с изменениями)», указывает СП.

«В современной истории российская экономика уже неоднократно сталкивалась с экономическими потрясениями, прогнозирование которых не представляется возможным: наложение санкций в 2014 году, пандемия в 2020 году», — подчеркивает ведомство.

В связи с этим Счетная палата предлагает Минэкономразвития (МЭР) РФ «рассмотреть вопрос о целесообразности предусматривать в рамках среднесрочного прогноза сценарий шокового развития экономики в условиях резкого и непредсказуемого падения цен на энергоресурсы и сокращение внешнего и внутреннего спроса».

Предложение содержится в заключении ведомства на отчет об исполнении федерального бюджета за 2020 год.

Ранее Центробанк предупредил о надвигающемся кризисе.

Текущие меры поддержки экономики являются своевременными в качестве антикризисных, отметил представитель ЦБ.

Однако когда кризис закончится, их следует убрать для нормального развития экономики.

Ранее президент РФ Владимир Путин увидел выход российской экономики из пандемийного кризиса.