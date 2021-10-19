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Экономика

Нерадивые алтайские предприятия выплатили 11 млн рублей долгов по зарплате

Семь предприятий в Алтайском крае выплатили более 11 млн рублей, которые задолжали своим работникам. Это произошло только после вмешательства прокуратуры.

Зарплата. Кошелек.
Зарплата. Кошелек.
CC0

Задолженность была перед 336 работниками предприятий в Михайловском, Советском, Тюменцевском районах, Бийске и Рубцовске (МУП «Михайловское АТП», АФ «Алтай», АМК «Угриничъ», «Бийская машиностроительная станция», «АСМ-Запчасть» и «Агросинергия»).

«В адрес руководителей предприятий, конкурсных управляющих были внесены представления с требованием об устранении нарушений прав граждан, которые удовлетворены», — сообщили в надзорном ведомстве.

Прокуроры также инициировали привлечение руководителей к административной ответственности за нарушения законодательства о труде.

В отношении одного руководителя возбуждено и расследуется уголовное дело.

Ранее 114 работников «Линевского племзавода» не получали честно заработанную зарплату за период с января по июнь 2017 года. Благодаря прокурорским мерам задолженность погасили в полном объеме.

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