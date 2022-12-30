30 декабря
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Экономика

О сокращении платежей по микрозаймам подписал закон Путин

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о снижении с 1 июля 2023 года максимальных размеров ежедневной ставки по краткосрочным потребительским кредитам и займам, их полной стоимости и платежей по ним, указывает Газета.Ru.

Владимир Путин, закон, указ.
Владимир Путин, закон, указ.
kremlin.ru

Уменьшение максимального размера процентной ставки по договору потребительского кредита со сроком возврата не более одного года предусматривается с 1% до 0,8% в день, следует из закона.

Потолочное значение всей стоимости кредита или займа снижается с 365% до 292% годовых, а предельная сумма всех платежей по нему — со 150% до 130% от суммы выданного займа.

Также в законе предусматривается снижение в два раза максимально допустимого значения фиксируемой суммы платежей по потребительским кредитам, выданным физлицам на сумму до 10 тыс. рублей на срок до 15 дней включительно.

Данным микрозаймам заканчивается начисление процентов, штрафов и комиссий, когда общая сумма таких платежей достигает 15% от величины основного долга вместо 30%.

Документ размещен на официальном портале правовой информации.

Ранее Путин разрешил участникам СВО не декларировать доходы.

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