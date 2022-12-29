Путин разрешил участникам СВО не декларировать доходы

Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Ранее глава МИД РФ заявил, что Путину угрожают физическим устранением.
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Президент РФ Владимир Путин своим указом освободил участвующих в спецоперации военных и командированных в новые регионы чиновников от необходимости предоставлять сведения о доходах на время проведения СВО, пишет Газета.Ru.
Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Ранее глава МИД РФ заявил, что Путину угрожают физическим устранением.
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