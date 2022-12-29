30 декабря
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Экономика

Путин разрешил участникам СВО не декларировать доходы

Президент РФ Владимир Путин своим указом освободил участвующих в спецоперации военных и командированных в новые регионы чиновников от необходимости предоставлять сведения о доходах на время проведения СВО, пишет Газета.Ru.

Владимир Путин, закон, указ.
Владимир Путин, закон, указ.
kremlin.ru

Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Ранее глава МИД РФ заявил, что Путину угрожают физическим устранением.

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