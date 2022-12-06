6 декабря
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Экономика

Владимир Путин утвердил федеральный бюджет на 2023−2025 годы

Президент Владимир Путин утвердил федеральный бюджет на 2023 год и плановый период 2024—2025 годов. Соответствующий закон опубликовали на сайте правовой информации.

Деньги. Финансы.
Деньги. Финансы.
pexels.com

Закон подразумевает снижение дефицита бюджета с 2% до 0,7% ВВП.

Планируется, что объем доходов государственного бюджета в 2023-м достигнет 26,13 трлн рублей, расходов — 29,056 трлн рублей.

В 2024 году доходы — 27,24 трлн рублей, расходы — 29,43 трлн рублей. В 2025-м доходы — 27,98 трлн рублей, а расходы — 29,24 трлн.

В течение трех лет бюджет будет дефицитным. В 2023 году — 2% ВВП, в 2024-м — 1,4% ВВП, а в 2025-м — 0,7% ВВП. Покрывать дефицит планируют из заимствований.

Государственный долг может вырасти. По итогам 2023-го он составит порядка 25,369 трлн рублей, 2024-го — 27,679 трлн рублей, а 2025-го — 23,94 трлн рублей.

Но уточняется, что он «сохранится на безопасном уровне» (менее 20% ВВП).

Кроме того, Владимир Путин подписал закон о прожиточном минимуме.

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