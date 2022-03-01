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Экономика

Оперштаб по мониторингу запасов и цен на товары первой необходимости создадут в российском регионе

Власти Якутии создают оперативный штаб по мониторингу запасов и цен на товары первой необходимости, сообщает «Интерфакс».

Продукты. Рынок.
Продукты. Рынок.
unsplash.com

«Оперативный штаб в ежедневном режиме будет проводить мониторинг наличия запасов и цен на товары первой необходимости. Такие же рекомендации о создании аналогичных оперативных штабов будут даны органам местного самоуправления и городских округов», — говорится в сообщении пресс-службы правительства региона.

Исходя из мониторинга ситуации будут приниматься меры по пополнению запасов и сдерживанию цен.

В оперштаб войдут представители ряда республиканских министерств. Кроме того, принимать участие в оперштабе будут сотрудники госкомитета по ценовой политике, якутского управления ФАС и представители бизнес-сообщества.

Жители Якутии также могут самостоятельно сообщать о фактах завышения цен на социально значимые товары через «горячую линию», сайт и социальные сети.

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