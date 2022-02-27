В DNS, где оперативно повысили цены, пообещали не оставить россиян без чайников и понизить цены

Напомним, ранее Алексеева вызвали в Минпромторг после заявления о росте цен в сети DNS на 30%.
Однако, как подчеркнул директор сети электроники, цены выросли далеко не на все товары.
«Куча цен вообще не менялась. Вот я сходу набрал несколько позиций, в разных категориях, где цены вообще не менялись. Поэтому не нужно устраивать паники, никто не останется без чайника, телевизора или стиральной машины. Кроме этого, мы на большой перечень товаров понизим цены», — написал Алексеев.
Ранее он пояснил, что цены подняли на фоне роста курса доллара. Кроме того, по его словам, возник ажиотажный спрос, появились сбои в работе сайта, продажи выросли почти в два раза.
Более того, Алексеев не исключал дальнейшего роста цен — по его информации, ввиду введения западных технологических санкций пока не понятно, как будут происходить поставки большого перечня товаров.
После этого ростом цен заинтересовалась Федеральная антимонопольная служба (ФАС), а в Минпромторге пообещали проанализировать ситуацию.
DNS — крупная российская сеть электроники и бытовой техники, в 2021 году ставшая 22-й в рейтинге крупнейших частных компаний в России (по версии Forbes).