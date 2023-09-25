Памятник или золото. Спор между алтайским старателем и правительством края ушел в Новосибирск

Отсутствие согласования с Минобороны памятника природы «Долина реки Каменка», расположенного в Алтайском районе, не помогло отменить документ о его создании в начале 2023 года. Впрочем, не сработали и другие аргументы золотодобывающей фирмы «Аурус», предъявленные ею на суде с правительством Алтайского края. Но фирма продолжает борьбу против этой особо охраняемой территории и уже подала жалобу.

Отняли запасы

Золото на Алтае действительно водится: в 2022-м в крае добыли 687 килограммов и открыли пять новых месторождений россыпного золота - их готовили к освоению в 2023 году, сообщали Сибнедра.

Но отношения золотодобытчиков и поборников сохранения природы в регионе хронически не складываются (см. врезку "Экология и золото - история противостояния").

На сей раз границы природного памятника «Долина реки Каменки» пересекли лицензионный участок фирмы «Аурус" в низовье Каменки, притока Катуни (более подробно - здесь).

Из-за этого утвержденные запасы золота уменьшились на 28,4 кг, что привело к крупному ущербу фирмы: 131 млн рублей - так, по крайней мере, ситуацию старатели представили ситуацию в суде.

Памятник создали в 2023-м. Фирма получила лицензию в 2019-м. И вот золотодобытчик инициировал суд с правительством Алтайского края - потребовал признать недействующими постановление о создании памятника. При этом его аргументы не ограничились бизнесом.

Памятник природы "Долина реки Каменка", Алтайский район Алтайского края. ВК: Дарья Посысаева.

Фирма «Аурус» была ранее зарегистрирована в Томске, в настоящий момент ее юрадрес в Барнауле.

Произвольные границы

Вот какие доводы привел на суде представитель фирмы Артем Уткин против памятника природы.

Создание «Долины реки Каменка» не согласовали с Министерством обороны РФ.

Перед подписанием постановления правительства края от 2023 года №41 (о создании памятника) не провели публичные слушания.

Границы «Долины» определены произвольно: в них включили территорию, где не обнаружено редких птиц (речь шла о черном аисте) и растений.

Эко-обследование проведено слишком давно - четыре года назад. Значит, оно «не могло являться основанием для создания нового памятника природы краевого значения в 2023 году».

"Долина реки Каменки", памятник природы краевого значения. Минприроды АК.

Памятник победил

Но ни один аргумент золотодобытчиков судью не убедил - в первой инстанции победил памятник, и постановление отменять не будут.

Как оказалось, согласовывать «Долину реки Каменки» с Минобороны и не требовалось - на этой территории нет земли и ресурсов, предоставляемых для Вооруженных Сил.

Публичные слушания перед созданием памятника природы проводить тоже не нужно.

Единый комплекс

Места обитания редких животных и растений нельзя ограничить лишь точками, где их зафиксировали. И даже более того: территория должна быть единым и естественно сложившимся природным комплексом.

"Долина реки Каменки", памятник природы краевого значения. Минприроды АК.

При этом более позднее эко-обследование, проведенное в 2023 году учеными Кемеровского госуниверситета, подтвердило: здесь по-прежнему живет черный аист и произрастают редкие растения.

К тому же границы памятника учли пещеру Адамово ребро - она представляет самостоятельную ценность и со временем к ней будет проложена эко-тропа.

Что касается бизнес-потерь, то, как выяснилось, в лицензии, выданной фирме, содержалась информации о планируемом памятнике природы и его границах. И это даже предлагалось учесть при проектировании и проведении геологоразведочных работ. По каким причинам фирма упустила эту информацию (и упустила ли), в суде не выяснялось.

Так или иначе - фирма «Аурус» в конце августа подала жалобу. Ее рассмотрит пятый апелляционный суд в Новосибирске.

Памятник природы "Долина реки Каменка", Алтайский район Алтайского края. ВК: Дарья Посысаева.

Экология и золото - история противостояния

По оценкам профессора АлтГУ Геннадия Барышникова, запасы золота и серебра на Алтае (считая и Республику Алтай) весьма приличные - на 5 млрд долларов, рассказал он агентству Амител.

Очевидно, у добычи драгметаллов на Алтае хорошие перспективы. Вопрос в отношениях добывающих фирм с местными жителями и природоохранными структурами.

Бизнес утверждает, что "люди ходят по золоту и живут в нищете". А население, которому нужны рабочие места и зарплаты, видит последствия их деятельности в лесу и высказывает недовольство. Вот неполная подборка конфликтов - все они разрешены не в пользу предпринимателей.

В 2019 году минприроды края обнаружило, что старательская артель «Дорожная» добывала золото в Солонешенском районе, не заключив договор аренды, разрушила почву и изменила русло реки Быстрая. Ведомство добилось в суде решения о восстановлении участков.

Добыча золота на Ануе. опубликовано на странице Даниила Бессарабова в Facebook.com

В том же 2019 году суд запретил фирме «Ануй» добывать золото в Солонешенском районе из-за уничтожения редких животных и растений.

Не смогла приступить к добыче золота в этом же районе «Артель Солнечная». Сначала миприроды края отказало ей в аренде участков, так как это будет противоречить природоохранному законодательству и может повлечь значительное причинение ущерба окружающей среде.

В 2022 году артели "Солнечная" все же передали два участка в аренду. Но ее проект освоения лесов получил отрицательное заключение госэкспертизы. Сейчас артель пытается через суд обязать минприроды выдать ей положительное заключение, решения еще нет.

В 2023 году минприроды края подало иск к барнаульской фирме «Агротрейд», имеющей лицензию на добычу золота на Салаире. Сумма иска беспрецедентная для края: 73 млн рублей.

Этой суммой ведомство оценило ущерб, причиненный лесному фонду в результате самовольного снятия и порчи почвы. Но и в этом случае суд тоже еще не пришел к какому-то решению.