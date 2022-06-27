Песков: «Алмазный фонд технологий» Россия может достигнуть за 10−20 лет

Он пояснил: создание в указанный срок 30−50 собственных линий передовых разработок является реалистичной задачей для достижения технологического суверенитета.
Благодаря этому станет возможным обеспечить продовольствие, безопасность, медицину и связность в России в случае любых катаклизмов.
Также спецпредставитель добавил — существует определенная разница в «технологическом превосходстве», когда только у одной страны есть уникальные разработки, и в «технологическом паритете», когда эти разработки есть у трех-пяти стран в мире, пишет bfm.ru.
«В отличие от обычного „Алмазного фонда“, технологии обесцениваются, и их нужно постоянно пополнять», — подытожил Дмитрий Песков.
<Беседа состоялась рамках прошедшего ПМЭФ-2022.>
Ранее в Барнауле подвели «скромные» итоги 2021 года в сфере информационных технологий. Между тем на Алтае создают трубы по космическим технологиям.