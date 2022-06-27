27 июня
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Экономика

Песков: «Алмазный фонд технологий» Россия может достигнуть за 10−20 лет

Россия способна достигнуть технологического суверенитета за 10−20 лет, однако для этого требуется создание условного «Алмазного фонда» из нескольких десятков собственных разработок, заявил в интервью РИА Новости спецпредставитель президента по цифровизации Дмитрий Песков.

Научно-производственное предприятие "Алтик".
Научно-производственное предприятие "Алтик".
Дмитрий Лямзин

Он пояснил: создание в указанный срок 30−50 собственных линий передовых разработок является реалистичной задачей для достижения технологического суверенитета.

Благодаря этому станет возможным обеспечить продовольствие, безопасность, медицину и связность в России в случае любых катаклизмов.

Также спецпредставитель добавил — существует определенная разница в «технологическом превосходстве», когда только у одной страны есть уникальные разработки, и в «технологическом паритете», когда эти разработки есть у трех-пяти стран в мире, пишет bfm.ru.

«В отличие от обычного „Алмазного фонда“, технологии обесцениваются, и их нужно постоянно пополнять», — подытожил Дмитрий Песков.

<Беседа состоялась рамках прошедшего ПМЭФ-2022.>

Ранее в Барнауле подвели «скромные» итоги 2021 года в сфере информационных технологий. Между тем на Алтае создают трубы по космическим технологиям.

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