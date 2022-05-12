Платформа RapNet запретила торговать бриллиантами из России

Крупнейшая в мире площадка по торговле бриллиантами RapNet запретила продавать драгоценные камни из России. Это произошло из-за прогноза на кризис предложения, говорится в сообщении Rapaport Group .

Подчеркивается: «Запрет распространяется на все алмазы, полученные из России после 24 февраля, <…> на алмазы, полученные от компаний, которые на 50% и более принадлежат организациям, находящимся под санкциями».

Отмечается, что Россия поставляет примерно 30% алмазов, и это может отразиться на мировых цепочках поставок.

«Покупатели хотят быть уверены в источнике своих бриллиантов <…> они отказываются от бриллиантов, произведенных в России и ограненных за ее пределами», — приводят в сообщении слова председателя Rapaport Group Мартина Рапапорта.

Он также утверждает, что финансовые санкции приостановили импорт необработанных камней в гранильные центры. И, скорее всего, нехватка природных алмазов возникнет перед сезоном отпусков.

Кстати, в начале апреля США и ЕС включили в санкционный список компанию «Алроса». Она — крупнейший производитель алмазов в каратах, и на ее долю приходится 27% мировой и 95% российской добычи алмазов, пишет РИА Новости.