Почему дорожают товары из старых партий? На этот вопрос россиянам ответили предельно просто

Специалист департамента стратегических исследований Total Research Николай Вавилов рассказал « Прайму », что продавец из-за желания заработать повышает цены на закупленные ранее товары.

Вавилов отметил, что некоторые продавцы всячески пытаются заработать побольше в условиях неопределенности и ажиотажного спроса.

«Но нужно понимать, что старые партии со временем смешиваются с новыми, которые действительно покупались по возросшим из-за девальвации ценам», — указал эксперт.

Поэтому через какое-то время рост цен становится реально обоснованным и соответствует росту издержек.

Таким образом, продажи старых партий по новым ценам — это стандартная история, и сценарий ее развития полностью зависит от рынка.

Напомним, в сети DNS сильно повысили цены на товары буквально сразу после начала спецоперации и связанным с этим ростом курса доллара.