Почему дорожают товары из старых партий? На этот вопрос россиянам ответили предельно просто

Вавилов отметил, что некоторые продавцы всячески пытаются заработать побольше в условиях неопределенности и ажиотажного спроса.
«Но нужно понимать, что старые партии со временем смешиваются с новыми, которые действительно покупались по возросшим из-за девальвации ценам», — указал эксперт.
Поэтому через какое-то время рост цен становится реально обоснованным и соответствует росту издержек.
Таким образом, продажи старых партий по новым ценам — это стандартная история, и сценарий ее развития полностью зависит от рынка.
Напомним, в сети DNS сильно повысили цены на товары буквально сразу после начала спецоперации и связанным с этим ростом курса доллара.