24 марта
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Жизнь

Глава Чувашии зафиксировал разгон цен в магазинах, куда он ходит без охраны

Глава Чувашии Олег Николаев рассказал «Ведомостям», почему происходит рост цен в магазинах и как регионы выстраивают работу в условиях санкций.

Олег Николаев, губернатор Чувашии.
Олег Николаев, губернатор Чувашии.
vk.com/olegnikolaev21.

Николаев отметил, что один из главных санкционных эффектов, который ощущается уже сейчас, — резкий рост цен.

«Мы действительно фиксируем разгон цен, но для этого кроме объективных предпосылок есть субъективные и экономически никак не связанные с санкциями. Никто не спорит, что во многих отраслях на ускорение инфляции влияют такие факторы, как удорожание импортных товаров из-за роста курса, повышение стоимости заимствований, в том числе для пополнения оборотных средств, нарушение логистических цепочек. Но мы видим и попытки спекулировать на ситуации со стороны внутренних игроков, фактически желание отдельных хозяйствующих субъектов заработать на хайпе. Причем есть два способа спекулировать. Первый — попытка привязки текущих цен на тот или иной товар к курсу доллара без всяких обоснований, хотя все компоненты, необходимые для его выпуска, производятся в России, то есть, по сути, действует почти 100%-ная локализация», — указал глава Чувашии.

Второй способ спекуляции — это использование рыночной ситуации, попросту говоря ажиотажного спроса, для завышения стоимости в случаях, когда отпускные цены производителей или оптовиков остались неизменными.

«Самый яркий пример — это резкое подорожание сахара», — подчеркнул Николаев.

Он также отметил, что пока ключевые последствия конфликта на Украине связаны с информационными атаками на Россию, попытками извне вызвать панику и спекулировать на этом.

При этом раскола в обществе Николаев не видит — сам он до сих пор ходит в магазин без охраны.

Глава Чувашии уверен, что о резком росте безработицы в регионах говорить рано: тем, кого сократили или перевели на неполный рабочий день, предложат альтернативы.

Выбор у людей, подчеркнул Николаев, всегда есть — даже в случае приостановки работы предприятий можно пойти, например, на госстройку или переквалифицироваться в швею. Власти приложат усилия, чтобы перепрофилировать людей, пообещал глава региона.

Ранее сообщили, что российские магазины «взвинчивают» цены на товары из старых партий.

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