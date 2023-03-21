Популярных тракторов станет больше

В регионы Сибири с начала года отправлено более 50 тракторов от компании Ростсельмаш. В их числе один из самых популярных среди аграриев — Ростсельмаш 2375.

Эта агромашина отличается экономичным расходом топлива, хорошей рабочей скоростью и мощным двигателем. Поэтому многие аграрии в свои хозяйства приобретают именно его.

Одна из полезных функций Ростсельмаш 2375 — регулируемая сцепка для легкого навешивания орудий. Большие топливные баки, общая вместимость которых составляет 927 литров, позволяют дольше работать без дозаправки. Именно об этих преимуществах агромашины говорят алтайские аграрии, отвечая на вопрос: «Почему выбор сделан в пользу трактора Ростсельмаш 2375?»

Трактор Ростсельмаш 2375. Фото предоставлено компанией «Агротрак».

Александр Макогон,

руководитель крестьянско-фермерского хозяйства из Родинского района Алтайского края:

Два сезона мы владеем трактором этой модели. Брали его под 11-метровый посевной комплекс. Потом под него стали подбирать другие орудия. Трактор выходит в поле ранней весной на «закрытие влаги», потом на посевную, затем идет на обработку паров. А там уже подходит осенняя обработка почвы и зябь. Ростсельмаш 2375 — очень хорошая агромашина. Во-первых, работает без дозаправки целую смену. Во-вторых, очень экономичный расход топлива. По итогам прошлого года, расход горючего при рабочей скорости 10 км/ч составлял до 7,8 литров на гектар. При этом трактор делает по 100 гектаров за смену.

Александр Макогон. Фото предоставлено компанией «Агротрак».

В хозяйстве Александра Макогона около 7 тысяч гектаров пахотных земель, выращивают и зерновые, и бобовые, и масличные культуры. Основной парк техники состоит из семи единиц агромашин Ростсельмаш: тракторы, самоходная косилка, комбайны.

Безусловно, имея такой парк техники, приходилось обращаться в сервис, — продолжает Александр Макогон. — И следует отметить, что сервисная служба компании «Агротрак», всегда очень оперативно реагирует на заявки. Вечером написали в мобильном приложении, утром ребята уже у нас.

В крестьянском хозяйстве Сергея Савочкина из Панкрушихинского района Алтайского края около 3 тысяч гектаров пахотных земель, на которых работают порядка 10 единиц техники Ростсельмаш, в том числе и тракторы этого производителя. И Сергей Савочкин с удовольствием поделился опытом работы на тракторах известного производителя.

Сергей Савочкин. Фото предоставлено компанией «Агротрак».

У нас в хозяйстве два трактора Ростсельмаш 2375. Первый отработал уже три сезона. Брали его для работы с прицепным оборудованием. Весной агромашина работает на бороновании и культивации, затем на обработке паров и зяби. Через год решили, что нужно нагрузить его и навесными орудиями. Мощностей трактора для нашего хозяйства хватает. Мы выращиваем восемь различных культур: рожь, овес, ячмень, пшеница, лен, рапс, горох, гречиха. Трактор работает в поле с конца апреля до конца октября. Несколько раз обращались в сервисную службу компании «Агротрак», специалисты быстро решали все вопросы, — рассказал Сергей Савочкин.

За несколько лет продаж трактор Ростсельмаш 2375 зарекомендовал себя как незаменимая рабочая единица в хозяйствах с площадью пашни от 1500 га. Он прекрасно справляется с основными задачами — работой с прицепными и навесными орудиями как по минимальной, так и по классической технологии обработки почвы.

Стоит отметить, что компания Ростсельмаш продолжает строительство тракторного завода, который будет состоять из производственного, инженерно-технического корпусов, экспериментального цеха, центральной отгрузочной площадки. Его мощность составит порядка 5 тыс. единиц техники в год. На предприятии планируют производить все виды тракторов мощностью 170−600+ л. с. с классической и шарнирно-сочленённой рамами, а также на гусеничном ходу. Также запланирован выпуск дорожно-строительной техники.