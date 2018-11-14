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Экономика
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Правительство объяснило, почему бензин не дешевеет вслед за нефтью

Нефть еще не подешевела до того уровня, чтобы цена на топливо начала снижаться на внутреннем рынке. Об этом в интервью телеканалу «Россия 24» заявил вице-премьер Дмитрий Козак.

АЗС. Заправки. Бензин.
АЗС. Заправки. Бензин.
Анна Зайкова, altapress.ru

Вице-премьер отметил, что пока в России не предвидят существенного снижения цен.

Козак исключил ситуацию, когда АЗС могут остаться без бензина. По его словам, необходимость введения заградительных пошлин на экспорт нефтепродуктов миновала и вряд ли их введение потребуется до конца 2018 года. С 1 января 2019 года в стране будут действовать другие инструменты регулирования цен на нефтепродукты, будут предоставлять НПЗ так называемые обратные демпфирующие акцизы, пишет РИА Новости.

Вице-премьер отметил, что если будет угроза роста цен после 31 марта, когда прекратится действие соглашений с нефтяниками по топливу, то в стране могут ввести заградительные пошлины или альтернативные меры. По его словам, нефтяники могут потерять около 300 миллиардов рублей до конца года в случае введения заградительной пошлины.

Ранее сообщалось, что цена на нефть марки Brent вечером 13 ноября упала на 6,6 процента, до 65,99 долларов за баррель, пишет ТАСС. В последний раз цена нефти этого сорта находилась на такой отметке 19 марта 2018 года.

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