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Экономика

Приостановить деятельность коллекторов предложил российский депутат

Приостановить деятельность коллекторов в России предложил депутат Госдумы Виталий Милонов.

Виталий Милонов.
Виталий Милонов.
vk.com/milonovinfo

Как сообщает RT, эта инициатива связана с санкциями против России.

Милонов подчеркнул, что меры российского правительства, которые минимизируют последствия санкций, помогают экономике страны. Но, добавил депутат, процесс полного укрепления займет время.

По словам Милонова, приостановка работы иностранных компаний снизит доходы граждан. Кроме того, россияне с банковскими кредитами могут столкнуться с просрочкой ежемесячных выплат.

Этим, считает он, могут воспользоваться коллекторы.

«В данной ситуации прошу вас оценить инициативу о приостановке деятельности всех коммерческих организаций в нашей стране, занимающихся „выбиванием“ банковских долгов», — написал Милонов в обращении премьер-министру России Михаилу Мишустину.

Ранее стало известно, что в Китае подготавливают точку отсчета для «обрушения» доллара.

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