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Экономика

Продажа барнаульского аэропорта «остается в силе». До ноября оценят акции

На совещании в правительстве Алтайского края под руководством губернатора Виктора Томенко обсудили судьбу аэропортового комплекса Барнаула.

Международный аэропорт Барнаул
Международный аэропорт Барнаул
Алексей Рыжков

В феврале 2020 года в правительстве региона поддержали инвестиционное предложение холдинга «Новапорт» (совладельца авиапредприятия «Алтай») по строительству нового терминала.

Для этого компании необходимо приобрести дополнительные акции предприятия (до 75% минус одна акция), выпущенные путем проведения эмиссии. При этом Алтайский край оставляет за собой блокирующий пакет акций.

На данный момент краевому минимуществу принадлежит 52% акций авиапредприятия, остальные — «Новапорту».

«Как отметил гендиректор компании „Новапорт Холдинг“ Сергей Рудаков, намерения остаются в силе», — сообщили в правительстве.

Уже разработали проекты инвестиционного и акционерного соглашений, договор купли-продажи, а также ФАС предоставила положительное решение по сделке.

Перспективный вариант развития аэропорта Барнаула.
Перспективный вариант развития аэропорта Барнаула.
Минтранс Алтайского края.

До ноября планируют завершить конкурсные процедуры по выбору специальной организации и провести оценку рыночной стоимости акций авиапредприятия «Алтай».

«Одновременно „Новапорт“ готов предоставить авиапредприятию заемные средства для выполнения проектно-изыскательских работ строительства нового аэровокзала и реконструкции аэродромного комплекса», — подчеркнули в правительстве.

К 2023 году должны разработать проектную документацию и согласовать в Главгосэкспертизе.

Кроме того, на совещании обсудили реконструкцию взлетно-посадочной полосы в рамках проекта комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период 2025—2030 годов.

Ранее в Росимуществе решили, что укрытие в аэропорту Барнаула должно принадлежать России, и пошли в суд.

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