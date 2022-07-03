3 июля
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Экономика

Производство шампанского резко увеличилось в России

В России производство игристых и шампанских вин выросло в мае на 39,3% — до 824 тыс. декалитров, по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Росалкогольрегулирования, которые приводит Росстат.

Новый год. Шампанское.
Новый год. Шампанское.
СС0

Издание отмечает, что производство начало постепенно расти в феврале: тогда прирост год к году составлял менее 6% (до 704 тыс. декалитров). В марте показатель увеличился на 20% (до 888 тыс. декалитров), а в апреле — 30% (до 872 тыс. декалитров).

Уточняется, что за пять месяцев объемы производства шампанских и игристых вин подскочили на 25% (до 3,9 млн декалитров).

Произойти это могло из-за трудностей с импортом, считает директор по развитию дистрибьютора Ladoga Дмитрий Исаченков.

Ранее глава Центра имени Гамалеи объяснил, можно ли пить шампанское вакцинированным от COVID-19.

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