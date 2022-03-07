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Экономика

«Пространство для маневра еще есть»: Европа рассматривает новые санкции против России

Евросоюз рассматривает введение дополнительных ограничений против России в связи с ситуацией на Украине, сообщил ТАСС со ссылкой на министра экономики Франции Брюно Ле Мэра.

Евросоюз.
Евросоюз.
CC0

Он заявил, что не будет называть конкретные меры, сохранит их в тайне, «чтобы гарантировать эффективность этих экономических мер».

По мнению Мэра, уже введенные санкции оказали серьезное влияние на российскую экономику, а ЕС ранее еще ни разу не вводил столь масштабные ограничения.

Министр подтвердил, что «пространство для маневра еще есть» и добавил, что продолжает обсуждать будущие санкции с коллегами из других европейских стран в том числе на встрече лидеров стран ЕС 10 и 11 марта в Версале.

«Ни Сбербанк, ни Центральный банк не были отключены от системы SWIFT, но все варианты по-прежнему рассматриваются», — сказал Ле Мэр.

Ранее Южная Корея решила присоединиться к антироссийским санкциям. Страна приостановит транзакции с Центробанком РФ.

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