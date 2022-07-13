Пустую нишу феты занял российский фермер и получил «золото» от греков

Группа компаний «Дружба» из Нижегородской области победила в номинации «Исконно греческий вкус».

Ферма была основана три года назад и сейчас готовится к запуску серийного производства.

Ее руководитель Юрий Илиади имеет греческие корни. По совместительству он председатель комиссии Московской торгово-промышленной палаты по внешнеэкономическому сотрудничеству с партнерами в Греции.

По его словам, реализовать импортозамещение греческих сыров в России сложно — мелкого рогатого скота мало. Мешают и санкции.

Илиади рассказал, что нашел хороших племенных французско-голландских коз в Санкт-Петербурге, в Ставрополе.

«А с овцами очень плохо дела обстоят. Брендовые шары все в основном делаются из овечьего и козьего молока. Когда белорусы продают фету из коровьего молока — это смешно», — считает руководитель «Дружбы».

По условиям, которые Илиади скопировал в Греции, сыры делаются пока еще в экспериментальном, ручном режиме.

«А уже с 20 августа мы запускаем нашу большую сыроварню — 9 тонн молока в смену. По 1200 рублей за килограмм. Баночка 400 граммов, грубо говоря, — 400 рублей. Я вам скажу такие статические данные: до 2014 года из Греции привозили 2 тысячи тонн феты, а она в России стоила немало: в рознице, я смотрел, в Ставрополе она доходила в 2013 году до 25 евро за килограмм. После 2014 года, когда ввели двусторонние санкции, сейчас этой феты вообще нет. Это пустая ниша, вот я ее и занимаю»", — делится наблюдениями и планами Илиади.

Между тем в Алтайском крае начали производить сыр с овечьим молоком. В месяц Новоалтайский завод готов производить до 12 тонн овечьего сыра.

Ранее в Алтайском крае запатентовали сыр на козьем молоке с мукой из зеленой гречки.