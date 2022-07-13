13 июля
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Экономика

Пустую нишу феты занял российский фермер и получил «золото» от греков

Российская фета получила золотую медаль от греческой гастрономической организации Greek Taste Beyond Borders, пишет bfm.ru.

Авокадо, сыр фета, гранат, оливковое масло.
Авокадо, сыр фета, гранат, оливковое масло.
buzzfeed.com

Группа компаний «Дружба» из Нижегородской области победила в номинации «Исконно греческий вкус».

Ферма была основана три года назад и сейчас готовится к запуску серийного производства.

Ее руководитель Юрий Илиади имеет греческие корни. По совместительству он председатель комиссии Московской торгово-промышленной палаты по внешнеэкономическому сотрудничеству с партнерами в Греции.

По его словам, реализовать импортозамещение греческих сыров в России сложно — мелкого рогатого скота мало. Мешают и санкции.

Илиади рассказал, что нашел хороших племенных французско-голландских коз в Санкт-Петербурге, в Ставрополе.

«А с овцами очень плохо дела обстоят. Брендовые шары все в основном делаются из овечьего и козьего молока. Когда белорусы продают фету из коровьего молока — это смешно», — считает руководитель «Дружбы».

По условиям, которые Илиади скопировал в Греции, сыры делаются пока еще в экспериментальном, ручном режиме.

«А уже с 20 августа мы запускаем нашу большую сыроварню — 9 тонн молока в смену. По 1200 рублей за килограмм. Баночка 400 граммов, грубо говоря, — 400 рублей. Я вам скажу такие статические данные: до 2014 года из Греции привозили 2 тысячи тонн феты, а она в России стоила немало: в рознице, я смотрел, в Ставрополе она доходила в 2013 году до 25 евро за килограмм. После 2014 года, когда ввели двусторонние санкции, сейчас этой феты вообще нет. Это пустая ниша, вот я ее и занимаю»", — делится наблюдениями и планами Илиади.

Между тем в Алтайском крае начали производить сыр с овечьим молоком. В месяц Новоалтайский завод готов производить до 12 тонн овечьего сыра.

Ранее в Алтайском крае запатентовали сыр на козьем молоке с мукой из зеленой гречки.

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