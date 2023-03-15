Путин подаст декларацию о доходах в марте

Президент РФ Владимир Путин и сотрудники Кремля подадут декларации о доходах в срок до 1 апреля, сообщает ТАСС .

Публикация деклараций необязательна.

Ранее президент РФ Владимир Путин отменил публикацию деклараций депутатов и сенаторов.

Теперь документы будут в обезличенном виде без персональных данных. В сети будет опубликована только обобщенная информация по доходам и расходам деятелей. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Между тем Путин заработал 10,2 млн рублей в 2021 году. В наличии две квартиры, две машины, гараж и прицеп. Перечень задекларированного движимого и недвижимого имущества — неизменный много лет подряд.