Путин подаст декларацию о доходах в марте

Публикация деклараций необязательна.
Ранее президент РФ Владимир Путин отменил публикацию деклараций депутатов и сенаторов.
Теперь документы будут в обезличенном виде без персональных данных. В сети будет опубликована только обобщенная информация по доходам и расходам деятелей. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Между тем Путин заработал 10,2 млн рублей в 2021 году. В наличии две квартиры, две машины, гараж и прицеп. Перечень задекларированного движимого и недвижимого имущества — неизменный много лет подряд.