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Экономика

Путин считает, что оставшимся в России иностранным компаниям надо дать спокойно работать

Иностранным компаниям, которые остались в России, надо дать спокойно работать, несмотря на давление, заявил президент России Владимир Путин на коллегии Генпрокуратуры 25 апреля. Его слова приводит пресс-служба Кремля.

Президент России Владимир Путин.
Президент России Владимир Путин.
kremlin.ru

«Надо дать спокойно работать и отечественным предпринимателям, и тем иностранным компаниям, которые, несмотря ни на что, продолжают добросовестно выполнять свои обязательства», — подчеркнул президент.

Кроме того, такой бизнес нужно оградить от «чрезмерного, необоснованного, ненужного» контроля.

Что еще сказал президент?

  • В России пофамильно знают кураторов из ЦРУ, работающих с органами безопасности Украины. Кураторы, со слов Путина, дают советы по убийству российских журналистов (ФСБ уже заявила о задержании группы, готовящей убийство Владимира Соловьева).
  • В спецоперации на Украине массово вскрылись факты нарушения норм международного права.
  • Прокуратура должна пресекать провокации в отношении российской армии с использованием иностранных СМИ и реагировать на распространение фейков.
  • В Россию с Украины, из Донецкой и Луганской народных республик прибыло уже порядка миллиона человек, в том числе свыше ста тысяч детей.
  • В условиях сложной санкционной политики нельзя допустить картельных сговоров, нужно поддержать предпринимательство, в том числе снижая административную нагрузку.
  • У экономики России есть все возможности, чтобы и в новых реалиях работать стабильно и без сбоев.
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