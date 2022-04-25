Путин считает, что оставшимся в России иностранным компаниям надо дать спокойно работать

«Надо дать спокойно работать и отечественным предпринимателям, и тем иностранным компаниям, которые, несмотря ни на что, продолжают добросовестно выполнять свои обязательства», — подчеркнул президент.
Кроме того, такой бизнес нужно оградить от «чрезмерного, необоснованного, ненужного» контроля.
Что еще сказал президент?
- В России пофамильно знают кураторов из ЦРУ, работающих с органами безопасности Украины. Кураторы, со слов Путина, дают советы по убийству российских журналистов (ФСБ уже заявила о задержании группы, готовящей убийство Владимира Соловьева).
- В спецоперации на Украине массово вскрылись факты нарушения норм международного права.
- Прокуратура должна пресекать провокации в отношении российской армии с использованием иностранных СМИ и реагировать на распространение фейков.
- В Россию с Украины, из Донецкой и Луганской народных республик прибыло уже порядка миллиона человек, в том числе свыше ста тысяч детей.
- В условиях сложной санкционной политики нельзя допустить картельных сговоров, нужно поддержать предпринимательство, в том числе снижая административную нагрузку.
- У экономики России есть все возможности, чтобы и в новых реалиях работать стабильно и без сбоев.